الرياض، المملكة العربية السعودية: نظّمت «الإدارة العامة للرعاية الصيدلية في وزارة الصحة»، ومؤتمر «آي هوب»، بالتعاون مع شركة بيكتون ديكنسون «بي دي»، الرائدة عالميًا في التكنولوجيا الطبية، قمة «الإدارة الرقمية للأدوية».

استقطبت القمة التي انعقدت في الرياض، عدداً من كبار قادة الرعاية الصحية والخبراء لمناقشة استراتيجيات مبتكرة في إدارة الأدوية، بما يعزز سلامة المرضى ويرتقي بكفاءة سير العمل في المؤسسات الصحية، فضلاً عن دعم سلامة العاملين في هذا القطاع الحيوي. وتضمّنت القمة ورشاً تفاعلية تناولت مواضيع مهمة مثل السلامة الدوائية والتوزيع الآلي ومستقبل أتمتة الصيدليات، مقدّمةً للحضور فرصاً عملية للتعلم والتفاعل.

وأكد مدير الإدارة العامة للرعاية الصيدلية في وزارة الصحة، الدكتور «محمد الشناوي»، خلال كلمته الافتتاحية، أن الإدارة الذكية الرقمية للأدوية تُعدّ ركيزة أساسية في التحول الصحي الذي تشهده المملكة، مشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات في تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار بما يخدم أهداف رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أَعْرَب نائب الرئيس والمدير العام لشركة «بي دي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، «ماهر الحسن»، عن فخره بالتعاون مع وزارة الصحة لعقد مؤتمر «الإدارة الرقمية للأدوية» والمساهمة في دعم القطاع الصحي السعودي من خلال حلول ذكية تعزز سلامة المرضى وترتقي بكفاءة العمليات التشغيلية.

وبدوره أوضح المدير العام لشركة «بي دي» في السعودية، «عمر مليباري» أن تطور الأنظمة الصحية يتطلب دمج تقنيات متقدمة تتسم بالسلامة والسهولة والذكاء، مشيراً إلى أن مؤتمر «الإدارة الرقمية للأدوية» يجسّد التزام «بي دي» الراسخ بدعم مسيرة التحول في القطاع الصحي داخل المملكة.

كما قدّم نخبة من خبراء الصحة مداخلات علمية قَيّمة، من بينهم الدكتور «عبدالوهاب الشمري»، أستاذ مساعد في قسم المعلوماتية الصحية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والدكتور «عبدالله الشهري» مدير إدارة خدمات الصيدلة في مدينة الملك فهد الطبية، والدكتور «هشام الممتن» مدير الصيادلة بمجموعة مستشفيات المواساة، والدكتورة «أفنان المُرضي»، رئيسة قسم إدارة المشاريع والمعلوماتية الصيدلية في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية في وزارة الصحة، والدكتور «ماهر مؤمنة» مدير قسم المعلوماتية والأتمتة الصيدلية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. حيث استعرضوا تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتجارب ناجحة في أتمتة الصيدليات وإدارة تعقيداتها، وطرق دمج نظم المعلومات والتقنيات الرقمية الصيدلية، واستراتيجيات تحسين خدمات صيدليات العيادات الخارجية.

نبذة عن بيكتون ديكنسو «بي دي - BD»

بيكتون ديكنسون هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية في العالم، حيث تعمل على تطوير وقيادة قطاع الصحة من خلال تعزيز الاكتشاف الطبي والتشخيص وتقديم الرعاية الصحية. وتحرص الشركة على تقديم الدعم للأبطال العاملين على الخطوط الأمامية للرعاية الصحية عن طريق تطوير التكنولوجيا والخدمات والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير العلاج السريري للمرضى بالإضافة إلى العمليات السريرية من مقدمي الرعاية الصحية. ويعمل لدى بيكتون ديكنسون 70,000 موظف ممن يعملون بشغف والتزام في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تعزيز سلامة وكفاءة عملية تقديم الرعاية الطبية، إلى جانب تمكين فنيي المختبرات من اكتشاف المرض بدقة، وتعزيز قدرات الباحثين لتطوير الجيل التالي من التشخيصات والعلاجات. وتمتلك بيكتون ديكنسون حضوراً عالمياً وتتعاون مع منظمات في جميع أنحاء العالم لمعالجة عدد من قضايا الصحة العالمية التي تنطوي على تحديات كبيرة. وتساعد بيكتون ديكنسون، من خلال التعاون الوثيق مع العملاء، في تعزيز النتائج وخفض التكاليف وزيادة الكفاءات وتحسين السلامة وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات حول بيكتون ديكنسون، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني bd.com أو تواصلوا معنا على لينكد إن www.linkedin.com/company/bd1/ وتويترBDandCo@.

-انتهى-

#بياناتحكومية