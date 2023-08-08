تقدم من خلالها شركة تطوير منتجات الحلال خدماتها الاستشارية في مجال الحلال

الرياض: وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" وشركة تطوير منتجات الحلال، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمعنية بتمكين وتوطين صناعة منتجات الحلال محلياً، اتفاقية تعاون استراتيجي لإطلاق برنامج تسهيل دخول الشركات السعودية لسوق الحلال العالمي، ووقع الاتفاقية كلٌ من المهندس عبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والأستاذ فهد سليمان النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال.

وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز العمل المشترك بين الطرفين، والتنسيق في مجال قطاع منتجات الحلال على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي، من خلال دعم الشركات والسلع والخدمات السعودية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتسخير كافة الإمكانات لتنمية وتعزيز الصادرات السعودية إلى أسواق منتجات الحلال العالمية.

من جانبه أكّد المهندس عبد الرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن التعاون الاستراتيجي مع شركة تطوير منتجات الحلال يأتي في إطار حرص "الصادرات السعودية" على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يخدم أهداف "الصادرات السعودية" الرامية إلى تعزيز مكانة السلع والخدمات الوطنية وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز صادرات المملكة ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وفي تعليق له، أوضح الأستاذ فهد سليمان النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال، أن الاتفاقية تهدف لتعزيز جهود الشركة و"الصادرات السعودية" الهادفة لتطوير منظومة صناعية محلية متكاملة لمنتجات الحلال، ودعم وتنفيذ استراتيجية الانتقال إلى أسواق الحلال؛ والتعاون في التعريف بالأسواق المستهدفة، وتحديد الشركاء، والمساعدة في التواصل معهم، وتحديد أنشطة السوق التي تستهدفها الشركة.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن العمل على إطلاق برنامج تسهيل دخول الشركات المحلية لسوق الحلال العالمي الهادف لبناء منظومة صناعية محلية حول منتجات الحلال، بتكوين لجنة لوضع معايير اختيار عدد مستهدف من الشركات يتم تأهيلها كل عام لدخول أسواق منتجات الحلال العالمية من خلال العديد من المجالات كإعداد استراتيجية مخصصة لتوسيع سوق الحلال، ورفع الوعي بالفرص المتاحة في سوق الحلال العالمي، وغيرها. إلى جانب ذلك، تتضمن الاتفاقية تقديم الاستشارات الاستراتيجية والدعم لبناء منظومة حلال الوطنية، حتى تصبح منظومة متكاملة ومواءمة للوائح المحلية والعالمية في أنظمة الحلال.

وتطمح شركة تطوير منتجات الحلال لإرساء منظومة حيويةٍ ومرنةٍ لمنتجات الحلال في المملكة العربية السعودية من شأنها دعم جهود توطين القطاع، والارتقاء بصادرات منتجات الحلال المحلية، وتعزيز مستويات الابتكار، ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وباعتبارها ممكناً رئيسياً لصناعة منتجات الحلال على المستوى الدولي، تعمل الشركة من أجل تعظيم القيمة المقدمة لشركائها مستلهمة قيم الجودة والإخلاص، والأمانة، ومتطلعةً للإفادة من الميزات الشاملة التي يوفرها نمط الحياة الحلال، والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركزٍ عالمي رائد لمنتجات الحلال.

هذا وتعدّ هذه الاتفاقية امتداداً لجهود "الصادرات السعودية" بتعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلية لتحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية. حيث توظف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويترجم لرؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

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