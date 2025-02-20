الكويت – تسر الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ("الهيئة") الترحب ببنك الكويتي الدولي كأحدث مؤسسة مصرفية من منطقة مجلس التعاون الخليجي لتصبح وكيل أساسي للهيئة، والذي سيعمل على توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل للمستثمرين المؤهلين في الكويت والعالم.

إن إدراج بنك الكويت الدولي في شبكة الوكلاء الأساسيين العالمية المرموقة التابعة للهيئة، يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لصكوك الهيئة قصيرة الأجل كحل مبتكر وفعال لإدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما يعكس الطلب المتزايد بين المستثمرين العالميين على أدوات الاستثمار الإسلامية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر وآمنة.

وقد تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لبنك الكويت الدولي في الكويت، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، محمد سَفْري شاهول حميد، ومدير عام الخزانة في بنك الكويت الدولي محمد الدويلة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، السيد محمد سَفْري شاهول حميد: "يسعدنا أن نرحب ببنك الكويت الدولي في شبكة الهيئة العالمية من الوكلاء الأساسيين المرموقين. لطالما كانت الكويت لاعباً رئيسياً في صناعة التمويل الإسلامي، بقطاعها المصرفي الراسخ والدعم التنظيمي القوي للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وباعتبارها وكيلا أساسيا جديداً، فإن مشاركة بنك الكويت الدولي تعزز الطلب المتزايد على الصكوك قصيرة الأجل عالية الجودة في الكويت والمنطقة، مما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المالية الكويتية في تعميق حلول إدارة السيولة الإسلامية.

وأضاف سَفْري: "مع استمرار نمو وتطور القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، فإن مشاركة بنك الكويت الدولي في برنامج صكوك الهيئة قصيرة الأجل وعالي التصنيف، ستفتح آفاقاً جديدة وتعزز خيارات السيولة للمشاركين في السوق الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً. نتطلع إلى شراكة دائمة مع بنك الكويت الدولي في تعزيز إدارة السيولة عبر الحدود وتعزيز النظام البيئي المالي الإسلامي على مستوى العالم".

وقال محمد الدويلة: "إنه لشرف كبير أن نكون جزءًا من شبكة الهيئة العالمية من الوكلاء الأساسيين المرموقين الذين تستمر جهودهم والتزامهم في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي وإضافة المزيد من قدرته التنافسية الإقليمية والعالمية. وبصفتنا وكيل أساسي، يسعدنا أن نقدم للبنوك المحلية والإقليمية، الصكوك قصيرة الأجل عالية الجودة ومنخفضة المخاطر من الهيئة، مما يعزز دورنا في تلبية متطلبات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية".

وأضاف الدويلة أيضًا: "من خلال دورنا الجديد كوكيل أساسي، تُتاح لبنك الكويت الدولي فرصة قيمة ليس فقط للترويج للأدوات المالية الإسلامية، مثل صكوك الهيئة قصيرة الأجل التنافسية، ولكن أيضًا لتعزيز استقرار ونمو منظومة التمويل الإسلامي، جنبًا إلى جنب مع الوكلاء الأساسيين الآخرين في جميع أنحاء العالم، نحن متحمسون للانطلاق في هذا الفصل الجديد من التعرض الإقليمي والعالمي بينما نسعى إلى تحقيق النجاح المشترك لبنك الكويت الدولي والهيئة."

وبالالتزام بمسؤولياته الجديدة كوكيل أساسي في الهيئة، ينضم بنك الكويت الدولي إلى مجموعة من أفضل البنوك الإسلامية العالمية في توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل، بما في ذلك بنك أبوظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للخدمات المصرفية الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تم تصنيف برنامج صكوك الهيئة قصيرة الأجل بقيمة 6 مليار دولار أمريكي، من قبل ستاندرد آند بورز العالمية (S&P Global) بـ(A-1) و"F1" من قبل وكالة فيتش Fitchللتصنيف الائتماني. ويبلغ إجمالي قيمة صكوك الهيئة القائمة 4.14 مليار دولار أمريكي.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور.

الاستفسارات الإعلامية:

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)

هاتف: +60(3) 2170 5000

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نبذة عن بنك الكويت الدولي

بنك الكويت الدولي هو بنك يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومقره دولة الكويت. تأسس البنك عام 1973، وكان يُعرف في الأصل باسم بنك الكويت العقاري، ثم انتقل إلى نموذجه التشغيلي الإسلامي الحالي في عام 2007. وفي عام 2018، شرع بنك الكويت الدولي في مرحلة جديدة من رحلته المليئة بالابتكار والتطوير. وكجزء من توجهه الاستراتيجي الجديد، يركز البنك على تقديم تجربة عملاء من المستوى التالي تحت شعار: "بنك للحياة".

من خلال شبكة من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء دولة الكويت، يقدم بنك الكويت الدولي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية، فضلاً عن حلول الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وكجزء من واجبه تجاه المجتمع، يضم البنك أيضًا برنامجًا رائدًا للمسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على جميع أفراد المجتمع من خلال مجموعة واسعة من المبادرات والأنشطة المؤثرة.

اليوم، اتخذ بنك الكويت الدولي خطوات ملموسة في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية الجديدة. وقد عزز البنك دوره كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي المحلي واستمر في الحفاظ على أدائه المالي القوي، مما مكنه من أن يصبح معروفًا عالميًا بتصنيفه الائتماني القوي ومكانته المالية

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