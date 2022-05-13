تصريح معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية

بنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى قائد أمتنا المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "رحمه الله"، الذي كان رجلاً للإنسانية، وأباً صادقاً ورمزاً وطنياً عزز أركان الاتحاد ورسخ نهضة الدولة وريادتها، واستطاعت دولة الإمارات بقيادته الحكيمة تحقيق إنجازات عظيمة تبوأت فيها مكانة مرموقة بين دول العالم. رحم الله والدنا خليفة ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان... وإنا لله وإنا إليه راجعون.

#بياناتحكومية

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