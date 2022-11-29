هالة بدري: يوم الشهيد وسام فخر ورسالة وفاء

أكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن يوم الشهيد وسام فخر للوطن، ورسالة وفاء لشهدائه الذين قدَّموا أرواحهم فداءً له، وحفاظاً على أمنه وكرامته، وقالت:" يوم الشهيد هو يوم المجد والفخر بالبطولات التي سطرها شهداء الوطن بأحرفٍ من نور، وفيه نستحضر مواقفهم المشرفة، وقيم التفاني والولاء والانتماء التي جسَّدوها بأرواحهم، فتركوا علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات، نستلهم منها دروساً في حب الوطن، والتضحية من أجل رفعته وصون ترابه، والحفاظ على عزته ومنجزاته".

وأشارت بدري إلى أن إحياء يوم الشهيد هو تكريمٌ لرجال الوطن المخلصين، وتخليدٌ لذكراهم العطرة، واحتفاءٌ ببطولاتهم التي ستبقى حاضرةً في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، وقالت: “بذل شهداؤنا أرواحهم في ميادين العز والشرف، وقدموا أروع التضحيات وأسمى معاني الوفاء، وستبقى جهودهم وتضحياتهم مصدر إلهام، ونموذجاً يحتذى به في العطاء والانتماء للوطن، لتظل راية الإمارات عالية خفاقة في سماء المجد، وتسير تحت ظلالها أجيال الغد لبناء مستقبل وطنهم الواعد".

#بياناتحكومية

- انتهى -