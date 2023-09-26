في بيئة التوظيف المضطربة، يتزايد دور القيادة التعليمية

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: في بيئة التوظيف المتقلبة حيث يؤدي الذكاء الاصطناعي والتهديدات الآلية إلى فقدان العديد من الوظائف، من المتوقع أن تظل المناصب القيادية في مجال التعليم ذات قيمة عالية.

وسوف يعمل قادة التعليم ــ هؤلاء المهنيون الذين يديرون المؤسسات التعليمية مثل المدارس والجامعات ــ على نحو متزايد على وضع السياسات وتشكيل مستقبل التعليم لإنتاج خريجين جاهزين للسوق.

نتيجة لذلك، يتوقع أن يشهد الطلب على مديري المدارس والمستشارين التربويين ومطوري سياسات التعليم والباحثين التربويين ومستشاري الوظائف ومدربي الشركات ارتفاعًا كبيرًا في المدى القريب.

تعد الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من بين الجامعات في الإمارات التي تعد القادة التربويين المستقبليين من خلال برنامج الماجستير في القيادة التربوية يمتد البرنامج على أربع فصول دراسية يهدف إلى توفير المعرفة المتخصصة في القيادة وإدارة الموارد والتغيير التنظيمي وديناميات المجموعة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لتزويد القادة الحاليين والمستقبليين بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق التغيير الإيجابي في منظومة تتغير بسرعة.

قال البروفسيور ستيفن ويلهايت، النائب الأول لرئيس الشؤون الأكاديمية ونجاح الطلاب والعميد في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: "التعليم هو الأساس لخلق وظائف ذات صلة بالعصر. القادة التربويون هم صناع التغيير القويون الذين يشكلون عقول الشباب في جميع أنحاء العالم. يكتسب هذا الدور أهمية أكبر في ظل منظومة وظائف مضطربة حيث ستختفي العديد من الوظائف التقليدية. لذلك، تحتاج المجتمعات إلى قادة تربويين يمكنهم تشكيل المناهج الدراسية وتجارب التعلم التي ستنتج خريجين جاهزين لسوق العمل المتغير".

وقالت الدكتورة الكسندريا بروف، رئيسة قسم التعليم وأستاذة مساعدة في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: "برنامج الماجستير في القيادة التربوية هو تجربة علمية شاملة توفر فرصًا تعليمية ممتازة للمعلمين لبناء وتعزيز مهاراتهم القيادية. يكتسب خريجو برنامجنا المعرفة والمهارات في البحث في العالم الحقيقي والقيادة المستندة إلى البيانات والتقييم الأصيل وتنفيذ أفضل الممارسات في بيئات التعلم الديناميكية. تجتمع هذه المجالات المعرفية والمهارات القيادية مجتمعة لتمكين خريجي برنامج الماجستير في التعليم في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من القيادة بفعالية في القرن الحادي والعشرين".

سيكون لخريجي برنامج الماجستير في التعليم المهارات والمعرفة اللازمة لتسهيل التغيير الإيجابي في البيئات الأكاديمية وفقًا لاحتياجات المجتمع. على وجه التحديد، سيكون بإمكان خريجي M.Ed. تنفيذ المعرفة المتخصصة لنظريات القيادة؛ واستخدام مهارات متقدمة في حل المشكلات؛ وتسهيل الأداء الاستراتيجي للمؤسسات التعليمية؛ وقيادة تطوير الفرق المهنية؛ وبناء ونشر البحوث في العالم الحقيقي؛ والالتزام بمعايير القيادة الأخلاقية التي تعزز المعرفة والممارسة المهنية.

يكون خريجو برنامج الماجستير في التعليم مستعدين تمامًا للمساهمة بنشاط في المدارس من الصف الأول إلى الثاني عشر، والمؤسسات التعليمية العالية، والجهات الحكومية من خلال الأدوار القيادية في مجالات التعليم والإدارة وتطوير السياسات والبحث التربوي وبناء المجتمع.

يتمتع برامج الماجستير في القيادة التربوية. من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بالاعتماد من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، مما يضمن أن خريجيها مستعدين تمامًا لتقدم حياتهم المهنية والمساهمة في التغيير الإيجابي.

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