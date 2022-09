نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلنت نيوم عن الافتتاح الرسمي لقرية نيوم الإعلامية واستوديوهات بَجْدَة الصحراوية، اللتين تحتويان على أكبر الاستوديوهات الصوتية ومرافق دعم إنتاج الأفلام في المملكة.

حيث شهدت قرية نيوم الإعلامية واستوديوهات بَجْدَة الصحراوية تشغيل 3 استديوهات صوتية تلبية للطلب من الإنتاج الإقليمي والدولي على مرافق الأفلام المميزة، حيث قدّمت في فترة التشغيل التجريبي خلال الأشهر الـ 18 الماضية دعماً لنحو 25 إنتاجاً تلفزيونياً وسينمائياً. كما يجرى العمل حالياً على تجهيز سبعة استديوهات صوتية جديدة، بتقنيات عالية، لتكون جاهزة في الربع الأول من 2023.

هذا وأعلنت نيوم عن تطبيق برنامج حوافز للاسترداد المالي بنسبة تصل إلى 40٪ لدعم إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية (دراما، تلفزيون الواقع، البرامج الوثائقية) بالإضافة إلى الإعلانات التجارية، والتي ستشكل حافزاً كبيراً لمدراء الإنتاج لبدء أعمالهم الإنتاجية في نيوم.

من جهته قال مدير قطاع الإنتاج الإعلامي والترفيه والثقافة في نيوم واين بورغ: "تتميز نيوم بطبيعتها الساحرة التي تضم عدداً من المواقع الرائعة ، كما تقدم حوافز جذابة للإنتاج السينمائي والإعلامي بشكل عام، بهدف خلق منظومة إعلامية نابضة بالحياة". وأضاف: "تمتلك نيوم حالياً أولى الاستوديوهات الصوتية المتطورة في المملكة، وتدعمها البنية التحتية المتطورة، وفرق عمل متمكنة بخبرات عالمية وبيئة أعمال مزدهرة تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، وهي خطوة مهمة لنصبح مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة الإنتاج الإعلامي وتوفير تجربة إنتاج سلسة تؤكد قدراتنا وإمكانياتنا لدعم هذه الصناعة".

وتضم قرية نيوم الإعلامية حالياً استوديو صوتي نموذجي بمساحة 2,400 متر مربع متاح للإنتاج، مع مرافق تتضمن غرف مكياج وغرف خضراء ومكاتب إنتاج. وجاري العمل على بناء 3 استوديوهات أخرى. بينما تضم استوديوهات بَجْدَة الصحراوية حالياً استديوهين صوتيين على شكل قبة، تبلغ مساحتهما 3,000 متر مربع، وتم تشغيلهما فعلياً، ومن المقرر أيضاً تشغيل أربعة استوديوهات جديدة بحلول نهاية العام 2022.

وستكون هذه الاستوديوهات موطناً لمرافق الإنتاج العالمية المستوى، بما في ذلك مكاتب الإنتاج الثابتة ومخازن الديكورات والإكسسوارات والملابس ومرافق المؤثرات السمعية والصوتية كافة، بالإضافة إلى الكاميرات ومعدات الإضاءة وطائرات الدرون للحمولة الثقيلة، والرافعات والمصاعد وغيرها من التجهيزات الرئيسية المتوفرة في الموقعين. كما سيتم توفير 350 وحدة سكنية مكتملة الخدمات، لضمان تجربة مريحة وسلسة للممثلين وطواقم العمل في مواقع التصوير.

وبالتزامن مع اكتمال تجهيز الاستوديوهات الصوتية ومرافق الإنتاج، شكلت نيوم فريق إنتاج دولي من ذوي الخبرات العريقة، لتلبية احتياجات ومتطلبات المنتجين وطواقم العمل وتوفير تجربة إنتاج سلسة وفعالة ومجدية اقتصادياً.

ويتم حالياً إنتاج عدد من البرامج والأفلام في المواقع القائمة والمؤقتة، بما في ذلك المسلسل الخيالي "قيامة الساحرات"، أحد أهم وأضخم الإنتاجات التلفزيونية في المنطقة. إضافة إلى برنامج الواقع الجديد "جزيرة المليون دولار"، الذي انتهى تصويره في شهر يوليو الماضي. ومن المقرر أن يبدأ إنتاج أول مسلسل درامي محلي في نيوم في شهر سبتمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن نيوم في عام 2021، استضافت 20 إنتاجاً دولياً رئيسياً، من ضمنها فيلم " Desert Warrior" (محارب الصحراء)، من إخراج روبرت وايت (مخرج فيلم "Rise of the Planet of the Apes" نهوض كوكب القردة)، وبطولة أنتوني ماكي والسير بن كينغسلي وعائشة هارت. كما أظهرت مجموعة من المشاريع التلفزيونية إمكانات نيوم الهائلة وقدراتها لدعم واستضافة مجموعة من الإنتاجات الضخمة في وقت واحد.

