الإمارات العربية المتحدة- أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية برنامج مركز المعرفة المصمم لتدريب الموظفين في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بهدف تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تتوافق مع أهداف ومتطلبات المركز.

يشتمل البرنامج على تسعة مسارات تدريبية تمزج بين التعلم الذاتي والتفاعلي لعدة مواضيع حول البيانات وطرق تحليلها والاستفادة منها وتسخير استخدامات الذكاء الاصطناعي لدعم ثورة البيانات بالإضافة إلى برامج تعزيز التنافسية. ضمن، 9 مسارات تدريبية عبر تجربة تعليمية تستمر لمدة 43 ساعة.

وفي تعليقه على هذه المناسبة قال سعادة/ المهندس محمد الخميس نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية بالإنابة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية " نحن فخورون بإطلاق برنامج مركز المعرفة، الذي صُمم خصيصاً لتدريب الموظفين الجدد في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. حيث سيسهم هذا البرنامج بشكل كبير في تطوير كفاءات الموظفين الجدد ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع أدوات العصر ومفاهيمه الرقمية."

وأضاف: "يُعد برنامج مركز المعرفة جزءاً من مبادرة الأكاديمية الرقمية، وهو يعكس اهتمام الهيئة بنشر ثقافة التحول الرقمي وبناء الكفاءات الحكومية في مجال التحول الرقمي. ونحن حريصون على التعاون مع كافة الشركاء في الحكومة الاتحادية لتطوير المهارات الرقمية لموظفيهم."

وقالت سعادة/ ثريا الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التمكين الرقمي للبيانات، "إن إطلاق برنامج مركز المعرفة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يدعم جودة وكفاءة العمل الحكومي والاستثمار المتواصل في الكوادر الوطنية والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات مما يعزز من رفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية ومكانة دولة الإمارات على المستوى الإقليمي والعالمي في مختلف القطاعات الحيوية الرئيسية في الدولة"

يذكر أن الأكاديمية الرقمية هي منصة أكاديمية افتراضية تأسست بمبادرة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الامارات. تهدف الأكاديمية الرقمية إلى تعزيز الوعي وتطوير المهارات في مجال التحول الرقمي عبر تقديم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية ومقاطع الفيديو التعليمية التي تلائم كافة الفئات. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأكاديمية محتوى متقدم للمتخصصين في مجال التحول الرقمي من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز قدراتهم وتمكينهم من تطبيق الممكّنات الرقمية التي تم تطويرها من قبل الحكومة الرقمية لدعم مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل رقمي شامل.

نبذة عن الهيئة:

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مهمة الإشراف على قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة وفق قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، ووفق المرسوم رقم (23) الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020م والقاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات، وإضافة "الحكومة الرقمية" إلى مهام الهيئة واسمها. يتلخص دور الهيئة التنظيمي في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير قطاع الاتصالات، ورعاية مصالح الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن للإمارات العربية مكانة إقليمية وعالمية رائدة في قطاع الاتصالات. وفي مجال تمكين التحول الرقمي، تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على الحكومة الرقمية الاتحادية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الهيئة مسؤولة عن التحول الرقمي على المستوى الوطني من خلال هدفين استراتيجيين هما: تعزيز أسلوب الحياة الذكي، والريادة في البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة

-انتهى-

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا