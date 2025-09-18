في خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وهيئة الأوراق المالية والعقود المستقبلية في هونغ كونغ (SFC) عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية، هي الأولى من نوعها، للاعتراف المتبادل بصناديق الاستثمار وشركات إدارة الاستثمار بين الجانبين. وتمثل هذه المذكرة علامة فارقة في تاريخ التعاون المالي بين الشرق الأوسط وآسيا، وتهيئ الطريق لآفاق جديدة من النمو والابتكار.

وتعزز هذه المذكرة أواصر التعاون التنظيمي بين المركزين الماليين، وتقلل من ازدواجية المتطلبات، مما يسرع الوصول إلى الأسواق عبر الحدود ويوسع فرص الاستثمار. كما تشمل المذكرة، إلى جانب الاعتراف المتبادل وتعزيز التعاون المستدام في الأسواق المالية الدولية، جوانب متعددة للتعاون بين الهيئتين، بما في ذلك تبادل المعلومات، والزيارات الميدانية عبر الحدود، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التنظيمية.

وفي هذا الصدد صرح سعادة وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع:"تمثل هذه الشراكة مع هونغ كونغ نقطة تحول تعيد تعريف مشهد الاستثمار العالمي، وتفتح فرصًا غير مسبوقة أمام المستثمرين للانخراط مع أحد أكثر المراكز المالية تقدمًا في العالم. نحن ملتزمون بتمكين المستثمرين من خلال نظام استثماري متطور، يعزز الابتكار، ويضع معايير جديدة لأفضل الممارسات الدولية، ويرسخ من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي. "

ومن جانبها أضافت السيدة جوليا ليونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود المستقبلية:"لقد فتح هذا التعاون المهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع فصلًا جديدًا في التعاون التنظيمي بين هونغ كونغ والإمارات، فهو لا يؤكد فقط مكانة المدينة كوجهة مفضلة لصناديق الاستثمار، بل يبرز أيضًا دورها كبوابة رئيسية بين الصين والشرق الأوسط، ولا سيما في ظل مشهد عالمي سريع التطور."

هذا وتعد مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية لتعميق التعاون المالي الدولي، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الثقة بين الأسواق المالية العالمية. ومن خلال هذا التعاون، تؤكد الإمارات وهونغ كونغ التزامهما برسم مستقبل مالي مستدام، مبتكر، وآمن، يعكس مكانة الإمارات كمركز عالمي للتمويل والاستثمار.