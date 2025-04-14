دبي، الإمارات العربية المتحدة: تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي نهج دولة الإمارات العربية المتحدة المستدام والمتكامل في إدارة النفايات بكافة أنواعها. وتساهم الهيئة في تنفيذ خارطة طريق استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041 التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "التزاماً برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021- 2031، نعمل على جعل دبي مدينة صحية ومستدامة وفقاً لأفضل المعايير العالمية بالتعاون مع جميع فئات المجتمع. ونتبع أساليب مستدامة لإدارة النفايات لتسريع عجلة الحياد الكربوني ومواجهة تداعيات التغير المناخي. وندعم التوجهات الحكومية لإمارة دبي في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، وخدمة محاور الاستدامة والاقتصاد الدائري."

استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري:

تنسجم استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري مع مساعي الهيئة الرامية لأن تصبح إحدى قادة الاقتصاد الدائري في المنطقة. وتهدف الاستراتيجية إلى بلورة جهود الهيئة المستمرة الهادفة إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وإثراء القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ودفع عجلة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي. وتتبنى الاستراتيجية خمسة مبادئ: التصميم الدائري واستخدام المواد القابلة للتدوير؛ تحسين إدارة الأصول؛ المحافظة على القيمة ومعالجة النفايات؛ الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه؛ والشراكات الدائرية.

إدارة النفايات

تتبنى الهيئة نظاماً متطوراً لإدارة النفايات، يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية. ويشتمل النظام على الإجراءات الملائمة للفصل والتخلص السليم من جميع أنواع النفايات (المواد الخطرة، المواد غير الخطرة، النفايات العامة) باستخدام الطرق المناسبة. ويضمن البرنامج الامتثال للقوانين والإرشادات واللوائح المحلية والاتحادية وسياسات هيئة كهرباء ومياه دبي.

تشكل إدارة النفايات إحدى محاور التركيز الرئيسية بالنسبة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، ولهذا تبنّت نظاماً فعالاً وصارماً لإدارة النفايات. ونظراً إلى أن مجال عمل كل قطاع من قطاعات الهيئة وممارسات أعماله التشغيلية اليومية مختلفة عن القطاعات الأخرى، عملت الهيئة على تعديل أنظمة إدارة النفايات لتتوافق مع كل قطاع على حدة. غير أن جميع الأنظمة تسعى لتحقيق هدف واحد يتمثل في رصد وتقليل النفايات الناتجة.

تحويل النفايات إلى طاقة:

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي اتفاقية لبيع الطاقة المُنتجة من مركز دبي لمعالجة النفايات، الذي يعكس جهود إمارة دبي في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، عبر إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى منتجات وطاقة. وتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان في شهر يوليو 2023، حيث يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا لتقليل التأثيرات على البيئة. ومنذ إطلاقه وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2024، بلغ حجم الطاقة التي استوردتها الهيئة من شركة ورسان لإدارة النفايات 0.32 تيراوات ساعة.

إلى جانب ذلك، وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي اتفاقية مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الغازات الحيوية المستخلصة من مكب النفايات في منطقة المحيصنة 5، بما يعزز ممارسات الاستدامة الريادية لدبي ويسرّع تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050.

آلات ذكية لإعادة التدوير

توفر الهيئة آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم. ولدى الهيئة حالياً آلتان ذكيتان لإعادة التدوير في مركزها الرئيسي ومبنى ورسان. وتدعم المبادرة نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في مختلف القطاعات. ومنذ تركيب الآلات الذكية في أكتوبر 2022 وحتى نهاية عام 2024، قام أكثر من 742 موظفاً من موظفي الهيئة بإعادة تدوير ما يزيد عن 864,076 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم أي ما تعادل 12,230 كيلوغرام من البلاستيك والألمنيوم تم تجنب تحويلها إلى مكب النفايات. وتم تكريم 96 موظفاً تقديراً لمثابرتهم على استخدام الآلات الذكية. وفي الربع الثالث من سنة 2024 تم التعاقد مع شركة محلية متخصصة في مجال إعادة تدوير المخلفات باستخدام حلول التصنيع المستدام.

التحول الرقمي

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، كما تتيح مجموعة من خدماتها عبر موظفها الافتراضي "رمّاس" المدعوم بتقنية "تشات جي بي تي". وأثمر تطبيق الهيئة لسياسة خدمات 360 عن نتائج ملموسة، حيث بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 100%، ونسبة الخدمات الذاتية التي لا تتطلب حضوراً شخصياً 100%. ووصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2%. وفي مارس 2021، تسلّمت الهيئة ختم (100% لا ورقية) من مؤسسة دبي الذكية، تقديراً لنجاح الهيئة في الانتهاء من التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100%. علاوة على ذلك، بدأت الهيئة بتطوير أول مركز بيانات في الشرق الأوسط يعتمد على الطاقة المنتجة من النفايات في منطقة ورسان.

حملات بيئية

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال العام 2024 حملة تشمل سلسلة من الفعاليات بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، لزراعة أشجار القرم في محمية جبل علي البحرية، إضافة إلى تنظيف شاطئ المحمية. وشارك في الفعالية أكثر من 500 من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي. ونجح المشاركون في زراعة 6,850 شجرة من أشجار القرم وإزالة 256 كيلوغرام من البلاستيك عن شاطئ المحمية.

فعاليات توعوية

تحرص الهيئة على تشجيع تبنِّي الممارسات المستدامة وتعزيز الحماية البيئية والاستخدام الأمثل للموارد والحد من الهدر في إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وخلال العام 2024، نظَّمت الهيئة 14 فعالية توعوية للموظفين لتسليط الضوء على هذه المفاهيم وتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وخفض استهلاك المواد البلاستيكية وإعادة استخدام وتدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم.

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