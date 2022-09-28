شركة الرمز كوربوريشن وشركة أوبار كابيتال

الامارات العربية المتحدة: تتعاون بورصة مسقط (MSX) مع شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع (الرمز) ومقرها الإمارات العربية المتحدة وشركة أوبار كابيتال ش.م.ع.ع ومقرها سلطنة عمان بالعمل مع بورصة مسقط لدراسة ووضع المبادرات الخاصة بتطوير البورصة .

ومن خلال هذه المبادرات ستقوم بورصة مسقط وشركة الرمز كوربوريشن وشركة أوبار كابيتال بوضع خطط تهدف إلى تحسين مشاركة سوق الأوراق المالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 حيث تهدف بورصة مسقط من خلال هذه الإتفاقية إلى تعزيز المشاركة في الاكتتابات العامة وتنويع حلول أسواق رأس المال وتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين من أجل تحقيق الارتقاء بالسوق والسعي بان يكون سوق رأس امال العماني لاعبا رئيسيا في التنمية الاقتصادية في السلطنة.

وعلق الفاضل / هيثم بن سالم السالمي ، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط ، على هذه الإتفاقية قائلاً: "تحرص بورصة مسقط على تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني العماني والوصول إلى الهدف الموحد الذي يتوافق مع رؤية عُمان 2040. وستساعد هذه الإتفاقية في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتعزيز الخطة الإستراتيجية للبورصة من أجل توسيع عمق السوق وزيادة السيولة، وتعزيز القيمة السوقية وخلق بيئة استثمارية من شأنها تعزيز السوق الأولية وتحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ".

وأضاف السالمي: "إن شركة الرمز وشركة أوبار كابيتال تحظيان بسمعة ومكانة في أسواق المال الإقليمية، ونعول على هذه الإتفاقية بأنها ستخرج بنتائج تمنح البورصة مكانتها وتوفر حلول مالية متنوعة تخدم كافة فئات المستثمرين وتحقق المناخ الإستثماري المناسب لهم ".

كما علق رئيس مجلس إدارة شركة الرمز الفاضل / ظافر سحمي الأحبابي قائلا: "يسرنا أن نحظى بهذه الفرصة المتميزة للمشاركة في مبادرات وخطط البورصة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وبناءً على خبرات الرمز الواسعه في أسواق المال والتعاون بين البلدين الشقيقين سنسعى الى استفادة بورصة مسقط من حلولنا المالية الرائدة في هذا المجال. ونحن نولي أهمية كبيرة لهذه الفرصة ونتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة".

كما أشار الشيخ عبد العزيز خليفة السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال، قائلا: "يشرفنا أن نكون جزءً من هذه المهمة التي تهدف من خلالها بورصة مسقط إلى تطوير أسوق رأس المال بما يتماشى مع رؤية عمان 2040. ومن المقرر أن تعمل مبادرة بورصة مسقط على حشد الجهات الفاعلة العامة والخاصة في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتلتزم شركة أوبار كابيتال التزاما تاما بهذه الفرصة لتقديم مساهمات ملموسة في دعم وتطوير أسواق رأس المال في السلطنة ، من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية الموجودة لديها وفريق العمل المؤهل الذي يمتلك الفهم الواسع لأعمال بورصة مسقط".

تخطط بورصة مسقط لتعزيز الثقة في أسواق رأس المال من خلال رفع مستوى الحوكمة والشفافية في الأسواق المالية وتعزيز توافر البيانات. كما تخطط لتطوير البيئة التنظيمية لضمان حماية المستثمرين وتعزيز الجاذبية الشاملة والقدرة التنافسية.

#بياناتحكومية

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حول بورصة مسقط:

تأسس سوق مسقط للأوراق المالية (MSM) بموجب المرسوم السلطاني (53/88) الصادر في 21 يونيو 1988 لتنظيم ومراقبة سوق الأوراق المالية العماني وللمشاركة بفعالية مع المؤسسات الأخرى لإنشاء البنية التحتية للقطاع المالي بالسلطنة.

بموجب المرسوم السلطاني (5/2021) ، تم تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة تحت اسم "شركة بورصة مسقط" (MSX). تقدم بورصة مسقط مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات وتعمل على تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين. كما تعمل على إيجاد طرق لاستثمار الأموال في الأوراق المالية بما يعود بالنفع المشترك على الاقتصاد الوطني والمستثمرين. تسعى بورصة مسقط إلى أن تصبح بورصة رائدة ذات حضور عالمي ، كما تهدف إلى توفير بيئة استثمارية فعالة تعمل وفق أفضل المعايير والممارسات مع آفاق الفرص المتنوعة والمتكاملة مع اتجاهات الاقتصاد الوطني.

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الهاتف: 0096824823600 | البريد الإلكتروني: info@msx.om | الموقع: www.msx.om

حول شركة الرمز كوربوريشن:

تأسست شركة الرمز في عام 1998 ، وهي شركة مساهمة عامة مقرها الإمارات العربية المتحدة مدرجة في سوق دبي المالي وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة وهيئة دبي للخدمات المالية.

للمزيد من المعلومات أرجو الأتصال:

علاقات المستثمرين | هاتف: 0097126262626 | بريد إلكتروني: ir@alramz.ae | الموقع: www.alramz.ae

حول شركة اوبار كابيتال:

شركة اوبار كابيتال ش.م.ع.م ("U Capital") هي شركة استثمار رائدة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية العمانية.

للمزيد من المعلومات أرجو الأتصال:

تطوير الأعمال | الهاتف: 0096824949053 | البريد الإلكتروني: ubhar-busdev@u-capital.net | الموقع: www.u-capital.net