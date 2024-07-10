دبي: تعلن بورصة دبي للطاقة، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، رسمياً عن تغيير اسمها إلى بورصة الخليج للسلع، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر2024. ويأتي هذا التحول الاستراتيجي الذي تشهده البورصة عقب انضمام مجموعة تداول السعودية القابضة ("المجموعة") مؤخرًا كمساهمٍ استراتيجيٍ جديدٍ في البورصة، في واحدة من أهم مراحل النمو في مسيرة البورصة المتنامية، وخططها للتوسع في المنطقة والعالم.

ويأتي الاسم الجديد - "بورصة الخليج للسلع" – تعبيراً عن رؤية البورصة الشاملة والطموحة، وتأكيداً على التزامها بخدمة أسواق الطاقة والسلع في منطقة الخليج بأسرها، كما يتماشى مع مهمة البورصة في تعزيز الوصول للأسواق، وتوفير فرص تداول متنوعة للعملاء في مختلف أنحاء العالم.

وقد أعرب رائد بن خليفة السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة، عن تطلعه قدماً للمرحلة المقبلة من مسيرة البورصة، قائلاً: "سعداء بالإعلان عن الاسم الجديد "بورصة الخليج للسلع" الذي يجسد التزامنا بتوسيع حضور البورصة وتأثيرها في مختلف أنحاء منطقة الخليج، وما من شكٍ أن انضمام مجموعة تداول السعودية كمساهمٍ استراتيجيٍ في البورصة سيعزز مكانتها، وسيساعدنا على تفعيل الرؤية المستقبلية لنمو أعمال البورصة وتطويرها".

نبذة عن بورصة دبي التجارية المحدودة:

بورصة دبي التجارية المحدودة هي بورصة السلع الرائدة في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع شرق السويس ويعتبر عقدها الرئيسي وهو العقد الآجل لخام عمان ثالث مؤشر لأسعار النفط في العالم. ومنذ تأسيسها في شهر يونيو 2007م، شهدت البورصة تداول ما مجموعه 20 مليار برميل من النفط الخام العماني، كما تم تسليم 3 مليارات برميل عبر آلية التسليم الفعلي المعتمدة من قبل بورصة دبي التجارية المحدودة خلال نفس الفترة.

وتمثل شركة دي إم إي القابضة المحدودة مشروعاً مشتركاً بين دبي القابضة وجهاز الاستثمار العماني ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية. واكتسبت البورصة مكانة مميزة في أسواق تداول الطاقة على المستوى العالمي، حيث تستثمر العديد من المؤسسات المالية العالمية وشركات تداول الطاقة مثل جولدمان ساكس، وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي، وشِل، وفيتول، وكونكورد إنيرجي، أسهماً خاصة في شركة دي إم إي القابضة المحدودة.

يتواجد مقر بورصة دبي التجارية المحدودة في مركز دبي المالي العالمي. وتتم مقاصة جميع الصفقات المنفذة في بورصة دبي التجارية وضمانها بواسطة مركز المقاصة التابع لبورصة شيكاغو التجارية (CME Clearing). تخضع بورصة شيكاغو التجارية لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية، كما أنها هيئة معترف بها من قبل سـلـطـة دبـي لـلـخـدمـات الـمـالـيـة.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

بورصة دبي للطاقة

ميسم حمادة، رئيس إدارة التسويق

البريد الإلكتروني: Mayssam.Hamadeh@dubaimerc.com

تراكس للعلاقات العامة

وليد مجذوب

هاتف: +971 50 232 8028

بريد إلكتروني: walid.majzoub@traccs.net

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