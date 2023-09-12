في إطار شراكتها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برنامج "دوم" يهدف إلى استثمار رأس المال البشري وتطويره

البرنامج يسهم في خلق بيئة عمل محفزّة ومنتجة لموظفي القطاع العام

عاطف مفتي: نفخر بشراكتنا مع برنامج "دوم"

الرياض:شاركت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في حفل تدشين برنامج الولاء الوظيفي "دوم"، بمدينة الرياض، والذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتضمن باقةً من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي، يقدّمها أكثر من 2500 مزوّد خدمة في جميع مناطق المملكة، ويستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة.

وجاءت مشاركة بوبا العربية في حفل التدشين بصفتها المزود الحصري لخدمات التأمين الصحي في برنامج "دوم" لموظفي القطاع الحكومي بالمملكة، حيث تقدّم بوبا العربية منتجي (بوبا أسرتي) للعائلات السعودية، و(بوبا ساعد) للعمالة المنزلية، لأكثر من مليون ومئتي ألف موظف وموظفة في القطاع الحكومي في المملكة بمزايا خاصة، وبأسعار منافسة، بالإضافة إلى جهودها في توفير أعلى مستويات الابتكار والتميز في منتجاتها وخدماتها للرعاية الصحية الرقمية.

وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في كلمته خلال حفل التدشين أن برنامج الولاء الوظيفي "دوم"؛ يأتي في إطار توجهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتطوير القطاع الحكومي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في استثمار رأس المال البشري وتطويره، وتفعيلًا لاستراتيجية الوزارة الداعمة للجهات الحكومية، كما يأتي تقديراً وعرفاناً للجهود المخلصة والمميّزة لموظفي القطاع العام.

وتسعى الوزارة من خلال برنامج "دوم" إلى خلق بيئة عمل محفّزة، ومنتجة عبر معايير تسهم في تعزيز ثقافة تميز العمل الوظيفي في الجهات الحكومية، وترفع من إنتاجية موظفي القطاع العام، وتنمية ارتباطهم الوظيفي.

وأعرب عاطف مفتي -الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني- عن سعادته بالشراكة بين بوبا العربية وبرنامج "دوم" ، قائلاً: "نفخر في بوبا العربية بشراكتنا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم برنامج الولاء الوظيفي "دوم"، والذي يهدف إلى رفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحفيز موظفي القطاع العام من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخصومات، والعروض، والمزايا الحصرية بطريقة مبتكرة ومستدامة، بما يحقق رضاهم، ويعزز انتمائهم".

وأضاف مفتي أن البرنامج سيخدم أكثر من مليون ومئتي ألف موظف وموظفة في القطاع العام مع أسرهم وعائلاتهم، منوّهاً أن بوبا العربية ستشارك بتقديم عدد من المنتجات التأمينية، مثل: (بوبا أسرتي)، و(ساعد للعمالة المنزلية)، وأي منتج جديد سيُطلق بعروض ومزايا فريدة، تهدف (بوبا) من خلالها إلى خدمة موظفي القطاع العام، وأسرهم.

وتابع مفتي: "إن تأمين (بوبا أسرتي) للعائلات السعودية، و(بوبا ساعد) للعمالة المنزلية يأتيان في إطار الجهود التي تبذلها الشركة؛ لتحقيق تطّلعات عملائها، وتلبية احتياجاتهم في الحصول على أفضل وأرقى خدمات التأمين الصحي بأسعار مناسبة".

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نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

تأسست بوبا العربية في المملكة العربية السعودية عام 1997 بصفتها شركة ائتلاف بين بوبا و بين شركة ناظر لتصبح بعدها في 2008 شركة مساهمة عامة بأنجح عملية طرح اكتتاب في قطاع التأمين، وتعد بوبا العربية شركة سعودية جزء من شبكة بوبا العالمية، وتقدم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية للأفراد والأسر وأكبر الشركات والمنشآت في المملكة، وتمتاز بتوفير أكبر شبكة مستشفيات دولية تضم 1.2 مليون جهة في 190 بلدًا حول العالم.

وتقدم بوبا العربية أكثر من مجرد تأمين صحي اعتيادية حيث تقوم بتقديم أفضل خدمات صحية نوعية لعملائها عبر برنامج "طبتم"، و تحرص على توفير تجربة فريدة لعملائها في المستشفيات عبر برنامج "راحتكم".

وتتميّز بوبا العربية ببيئة عمل محفزة للإبداع وزيادة الإنتاجية، مما أهلها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال. وتٌعتبر من الشركات الرائدة في تعزيز مكانة المرأة، واستقطاب الشباب السعودي حتى نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في (السعودة) بنسبة أكثر من 70%. و لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي: www.bupa.com.sa