يعزز ريادة دولة الإمارات في مجال "النظام المصرفي المفتوح"

أبوظبي: كشف مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، إطلاق بوابة إلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات الذكية والتي تتيح لمطوري التقنيات المالية استخدام واجهة برمجة التطبيقات التابعة للمصرف لتطوير التطبيقات الخاصة بهم.

وتسهم هذه المبادرة الجديدة في مجال التقنيات المالية من مصرف أبوظبي الإسلامي في تحفيز ريادة دولة الإمارات ونمو توجه "النظام المصرفي المفتوح" من خلال اطلاق " واجهة موحدة لبرمجة تطبيقات التقنيات المالية" التابع للمصرف، حيث تتيح لمطوري التقنيات المالية إمكانية تطوير منتجات جديدة، تتفاعل بسهولة مع المنصات الرقمية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي.

وتتبع "واجهة برمجة التطبيقات" للنظام المصرفي المفتوح ، أفضل معايير الخدمات المصرفية المفتوحة. وتهدف إلى إتاحة إمكانية الوصول إلى مجموعة من البيانات واستخدامها ومشاركتها من قبل مزودي الطرف الثالث، مثل تطبيقات الدفع ومجمعي الحسابات وشركات التقنيات المالية الأخرى، لتقديم خدمات رقمية جديدة، تلبي توقعات المتعاملين والسوق.

كما توفر "الخدمات المصرفية المفتوحة" للعملاء مزيدًا من التحكم في بياناتهم المالية. حيث تتوافق البوابة مع أعلى المعايير الدولية بشأن خصوصية البيانات ومن بينها اللوائح العامة لحماية البيانات، بما يضمن أمان البيانات الشخصية للعملاء.

ويأتي اطلاق مصرف أبوظبي الإسلامي لهذه الواجهة في اطار جهوده الرامية الى تبني فرص ودعم توجه "النظام المصرفي المفتوح" والذي لديه القدرة على إحداث تحول كبير في الخدمات الذكية المبتكرة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية والطريقة التي يدير بها المتعاملين أموالهم ومعاملاتهم المصرفية وذلك في إطار رؤية المصرف بأن يصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكارًا في العالم. كما تدعم هذه الواجهة جهود مطوري البرمجيات والتقنيات المالية لبناء خدمات تعمل بسلاسة على منصات المصرف وتتماشى مع رؤية الامارات في لعب دور عالمي رائد في مجال التقنيات المالية من خلال استخدام وتشجيع توجه "النظام المصرفي المفتوح" على مستوى القطاع المصرفي.

جدير بالذكر، أنه قد تم تكريم جهود مصرف أبوظبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في مجال الابتكارات والتقنيات والخدمات المصرفية الذكية. وقد حصل المصرف مؤخرًا على جائزة أفضل منصة رقمية شاملة للشركات في عام 2021 من قبل من مجلة "ذا آسيان بانكر" خلال جوائز الشرق الأوسط وأفريقيا لتمويل المعاملات وجودة البنوك.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 133 مليار درهم. وقد تأسس في عام 1997 ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB). ويقدم المصرف خدماته اليوم لأكثر من مليون عميل ضمن شبكته التي تضم 70 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية الإلكترونية المتوفرة عبر الإننترنت ومن خلال الأجهزة الذكية، والتي تتيح للعملاء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. وفي مجال تطوير رأس المال البشري، يحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية التي تعمل على توظيف وتطوير وتعزيز المواهب المحلية. ويمتلك المصرف إحدى أعلى نسب التوطين، حيث يشكل مواطني دولة الإمارات

40 بالمائة من القوى العاملة لديه. ويتواجد مصرف أبوظبي الإسلامي في ستة أسواق استراتيجية، من بينها مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق ودولة قطر. وتكريماً لتميزه وحرصه الدائم على الابتكار، تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل بنك إسلامي على مستوى العالم من دورية "ذا بانكر" التابعة لجريدة "فاينانشل تايمز"، وأفضل بنك في دولة الإمارات من "فوربس". ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالابتكار، حيث قدم أول مصرف إسلامي رقمي في العالم للشباب، وأول مصرف في دولة الإمارات يتيح للعملاء فتح الحسابات بتقنية التعرف على الوجه.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adib.ae، أو الاتصال مع:

مصرف أبوظبي الإسلام ايدلمان الشرق الأوسط

لمياء خالد رامي فهمي

رئيس العلاقات الإعلامية والخارجية مدير علاقات عامة

متحرك: +971 50 130 7991