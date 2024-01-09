مسقط: ملتزمًا بتقديم حلول تمويلية شاملة مبتكرة وتتماشى مع تطلعات العملاء، أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد و الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، عن توقيع شراكة مع بنك الإسكان العماني ضمن برنامج إسكان لتقديم حلول تمويلية سكنية متوافقة مع شريعة الإسلامية للمواطنين المستحقين للتمويل المدعوم من الحكومة. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تسريع وتيرة طلبات التمويلات الإسكانية المدعومة للمواطنين المدرجين في قوائم انتظار بنك الإسكان العُماني.

وسيعمل بنك نزوى على توفير حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مدعومة من الحكومة وبمعدلات ربح تنافسية للمستحقين . بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز المشروع بواسطة منصة إسكان الإلكترونية المتطورة، والتي بدورها تتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم رقميا وبكل سهولة، مما يوفر وسيلة لتوفير الوقت لبدء رحلتهم في تمويل منزلهم. وتتميز المنصة بسهولة استخدامها وتوفرها على مدار الساعة .

وفي تعليقه حول مشاركة البنك في برنامج إسكان، قال الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "تماشياً مع أهداف التخطيط العمراني وتنمية المجتمع المحددة في رؤية عُمان 2040، نواصِل التزامنا بتقديم خدمات متكاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ لتميكن المواطنين من تملك منازل أحلامهم عبر تمويل سكني متوافق مع الشريعة الإسلامية من بنك نزوى. ونود أن نثني على جهود بنك الإسكان العُماني و وزارة الإسكان و التخطيط العمراني لجهودهم البارزة في تصميم هذه الحملة الاستراتيجية التي ستساعد في تحقيق تطلعات الأفراد لتملك منازلهم الخاصة، كما ستمنحهم أيضاً ميزة اختيار جهة التمويل من المؤسسات التي تتناسب مع أسلوب حياتهم."

حيث أنه ومن ضمن إطار برنامج إسكان، يمكن للمتقدمين المؤهلين لإستفادة من البرنامج شراء منازل جاهزة، أو إكمال بناء المنازل غير المكتملة، أو شراء أرض سكنية. الجدير بالذكر أن حلول تمويل المنازل في بنك نزوى تتوافق تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية. كما تؤكد جهود بنك نزوى البارزة بتقديم أسعار ربح تنافسية، وفترات سداد مرنة، وجودة خدمة استثنائية، على مساعيه الدؤوبة في تمكين شرائح أوسع من المجتمع من إمتلاك منازل أحلامهم.

من هذا المنطلق يدعو بنك نزوى كافة المستفيدين إلى إغتنام مشاركته في برنامج إسكان كفرصة للحصول على تمويل سكني متوافق مع الشريعة لتحقيق تطلعاتهم في امتلاك منزلهم. من خلال هذه المبادرة، سيلعب البنك دورًا محوريًا في تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لسلطنة عُمان.

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