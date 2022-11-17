يشارك رئيس مجلس إدارة بنك لئومي، د. سامر حاج يحيى، هذا الأسبوع، في سلسلة مؤتمرات دولية في دول الإمارات العربية المتّحدة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة. فقد شارك د. حاج يحيى يوم الاثنين بافتتاح فعاليات أسبوع أبو ظبي المالي (ADFW)، الذي يتناول عدة قضايا من بينها التكنولوجيا، الابتكار المالي والعلاقة بين البنوك والتكنولوجيا المالية (فينتيك)، وذلك برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وبحضور سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

وشارك د. حاج يحيى في نقاشات الى جانب شخصيات مرموقة عالميًا في مجال المال والاستثمار، مثل دينيس كارا، رئيس بنك الدولة الهندي، وتود ليلاند رئيس شركة الخدمات المالية والاستثمارية العالمية "غولدمان ساكس".

تحدث حاج يحيى في خطابه عن الخطوات الرائدة التي يقودها بنك لئومي لتعزيز التعاون الإقليمي. وقال في مطلع حديثه إن "التكنولوجيا المالية الرقمية (فينتيك) في الشرق الأوسط تعتبر بمثابة "محيط أزرق"، والإمارات العربية المتحدة هي مهد نموه السريع".

وتابع د. حاج يحيى متحدثًا عن دور لئومي: "لئومي المعروف بتقدّمه التكنولوجي، يستثمر مئات ملايين الدولارات سنويًا في التكنولوجيا، ومن دواعي سروره التعاون مع بنوك، صناديق وشركات رائدة للاستثمار برواد أعمال شباب موهوبين من المنطقة لتعزيز النظام البيئي المصرفي وتجربة المستهلكين. نجري مفاوضات مع عدة جهات في المنطقة، ونسعى لتقديم مستوى عالٍ من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وبناء تطبيق إقليمي متقدّم".

ويشارك د. حاج يحيى خلال الأسبوع في مؤتمر معهد "ميلكن" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسخته الخامسة والعشرين، الذي يناقش التعاون الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب مسؤولين عالميين كبار.

هذه الأحداث والنشاطات في الإمارات تشكّل خطوة إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين لئومي ودول المنطقة في الآونة الأخيرة، وتنضم إلى مشاركة د. حاج يحيى التاريخية في مؤتمر دولي في السعودية الذي تناول قضايا الاستثمار المستقبلي بمشاريع هامة في المنطقة والعالم، بالإضافة الى مشاركته في مؤتمر قمة المناخ العالمية (COP27) الذي أقيم في شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، فيه عبر د. حاج يحيى عن اهتمام لؤمي بدعم مشاريع إقليمية، وخاصة ما يحقق منفعة لبيئة المنطقه وسكانها.

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