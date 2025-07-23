مسقط: جدد بنك عُمان العربي تأكيد التزامه بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز التعاون المؤسسي، من خلال استضافته ورشة عمل متخصصة نُظمت مع وزارة العمل. وقد انعقدت هذه الورشة التدريبية، التي حملت عنوان "تعزيز الكفاءة المالية والمحاسبية في المؤسسات الحكومية والمالية"، على مدى ثلاثة أيام من 13 إلى 15 يوليو في المقر الرئيسي للبنك، بمشاركة 25 موظفًا من الوزارة. وتعكس هذه المبادرة حرص البنك على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان، عبر تبادل الخبرات وبناء القدرات في المؤسسات الحكومية الرئيسية.

عُقدت الورشة بالتعاون مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، الأمر الذي أتاح للمشاركين فرصة الاستفادة من الخبرات العملية التي قدّمها المحاضر المتخصص في الإدارة المالية وممارسات المحاسبة في القطاع العام. وقد جمعت الجلسات التفاعلية بين الأطر النظرية ودراسات الحالة التطبيقية، بما مكّن موظفي الوزارة من اكتساب أدوات عملية تسهم في تطوير العمليات المالية وتعزيز الكفاءة في إداراتهم.

علق الفاضل سليمان الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، على أهمية هذا التعاون، قائلاً: "في بنك عُمان العربي، نؤمن بأن تمكين رأس المال البشري يشكّل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة. وتجسّد شراكتنا مع وزارة العمل التزامنا المشترك بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء مؤسسات قوية قادرة على خدمة الوطن بكفاءة واقتدار. ومن خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، نسعى إلى الإسهام في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر وتعزيز التميز المهني في مختلف القطاعات."

أعرب المشاركون عن تقديرهم لهذه الفرصة التي أتاحتها لهم للتواصل مع خبراء القطاع والتعرف على أفضل الممارسات القابلة للتطبيق ضمن نطاق عملهم. ويأتي دعم بنك عُمان العربي لمثل هذه المبادرات انسجامًا مع التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية، وحرصه على الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

يحرص البنك باستمرار على التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المحلي لتطوير برامج تسهم في تنمية المهارات، وتعزيز الوعي المالي، ودعم التمكين الاقتصادي. ويتطلع بنك عُمان العربي في المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق برامجه التدريبية وتعزيز شراكاته مع مؤسسات القطاع العام، بهدف إحداث أثر إيجابي ملموس والمساهمة في تطوير المواهب العُمانية في مختلف المجالات.

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