دبي: اختتم بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا تحدي الابتكار الثالث، والذي تم بالتعاون مع "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي، وهو أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويعد "فينتك هايف" المنظومة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص وعرض منتجاتها وحلولها للمؤسسات في أكبر نظام مالي في المنطقة، حيث يحتاج الكثير منها إلى الوصول إلى التقنيات المبتكرة. كما تتماشى رؤية "فينتك هايف" مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 لدعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي من خلال جذب الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية ومساعدتها على إيجاد الشركاء المناسبين لتحقيق النجاح.

ودعا تحدي الابتكار موظفي البنك إلى تطوير المنتجات والخدمات والمبادرات التي ستساعد عملاء البنك على تحقيق طموحاتهم المالية. وقد شارك بالتحدي أكثر من 90 فريقًا من مختلف الأقسام والفروع بالبنك، حيث تم اختيار أفضل عشرة فرق، بالتعاون مع "فينتك هايف" وإشراكها مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والذين عملوا على مدار ستة أسابيع لتطوير نماذج أولية للأفكار وتقديمها إلى لجنة تضم الإدارة التنفيذية للبنك.

وقد حاز اقتراح الادخار الذكي على المرتبة الأولى حيث سيبدأ الفريق بالعمل على صقل الفكرة وتحويلها إلى واقع ملموس قريباً.

تعليقًا على نجاح التحدي، قال الدكتور بيرند فان ليندر ، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "يعد الابتكار ركيزة أساسية لنجاحنا ومبادراتنا مثل تحدي الابتكار، والذي يضمن بقاءنا في صدارة القطاع المصرفي. كما اننا سعداء بشراكتنا مع "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي في هذا التحدي حيث أتاح لموظفينا فرصة مميزة للعمل مع أفضل الخبراء في الصناعة وتعزيز قدراتهم وتطورهم المهني إلى جانب دعم طموحاتنا كشركة."

كما يعتبر الابتكار عنصراً أساسيًا من استراتيجيتنا، حيث ان بعضاً من أفضل منتجاتنا وخدماتنا، مثل بطاقة CBD ONE وتطبيق CBD Investr، هي نتيجة الأفكار الإبداعية لموظفينا. من خلال مواصلة خلق ثقافة الابتكار والانفتاح على التغيير ، سنكون قادرين على توفير تجربة مصرفية مميزة لعملائنا تتجاوز توقعاتهم، إلى جانب المساهمة في تعزيز تطور البنك".

بدورها قالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "فينتك هايف" التابعة لمركز دبي المالي العالمي: "بصفته أول وأكبر برنامج لتسريع التكنولوجيا المالية في المنطقة، يمتلك "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي المعرفة والخبرة لتحويل أفكار التكنولوجيا المالية إلى واقع ملموس. لقد كان من دواعي سرورنا أن نتعاون مع بنك دبي التجاري في تنظيم تحدي الابتكار لموظفيهم ونتطلع إلى رؤية الأفكار وهي تتحول من مجرد مبادرة إلى منتج مصرفي يتم طرحه وتقديمه للعملاء، والذي سيساهم في تشكيل مستقبل الصناعة المصرفية".

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نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 20٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

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