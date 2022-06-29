دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك دبي الإسلامي، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، اليوم عن كونه أول بنك إسلامي في دولة الإمارات ينضم إلى منصة "بُنى"، المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي، وذلك في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي، وجهوده المتواصلة لتعزيز مكانته كواحدة من أكثر المؤسسات المالية الإسلامية تطوراً وتقدماً في المنطقة.

وتعتبر "بُنى" منصة الدفع الإقليمية الأولى في المنطقة العربية، والتي ستمكن المؤسسات المالية والمصارف المركزية من إرسال واستلام المدفوعات في كافة أنحاء المنطقة العربية وخارجها بعملات متعددة وبنظام آمن وموثوق، وتكلفة فعالة، ومخاطر تخضع للسيطرة وعلى نحو يتسم بالشفافية.

وتأسست منصة "بُنى" في دولة الإمارات العربية المتحدة وتديرها المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي، وتقدم للمشاركين حلول دفع عصرية تتوافق مع معايير ومتطلبات الامتثال الدولية لمكافحة الجرائم المالية، وتلتزم بأعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات. وتهدف منصة "بُنى" لأن تكون منصة الدفع المفضلة على مستوى العالم العربي وخارجه من خلال توفير حلول الدفع الفورية التي تساهم في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي على مستوى المنطقة.

ومن خلال انضمام بنك دبي الإسلامي إلى منصة "بُنى"، ستقدم المنصة خدمات قيمة للبنك لا سيًما فيما يتعلق بالمنتجات الآمنة وبأسعار مناسبة، مثل خدمات التحويل للأفراد والتحويلات المالية بين البنوك.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "نفخر بكوننا أول بنك إسلامي ينضم إلى منصة بُنى التي تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، وباتت تمتلك شبكة علاقات واسعة مع نخبة من الشركاء التجاريين على مستوى الوطن العربي والعالم. سيعزز هذا الانضمام من التزام بنك دبي الإسلامي بالمشاركة في المبادرات الاستراتيجية التي تساهم في تطوير البنية

التحتية لمنظومة المدفوعات الرقمية. كما سيساهم هذا التعاون في تزويد متعاملينا بتجربة مصرفية فريدة ومتميزة عبر تقديم حلول دفع عصرية تتوافق مع أعلى معايير الأمن ومتطلبات الامتثال الدولية".

وأضاف: "تمثل رؤية حكومة دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي رائد مصدر إلهامنا ومنبع التزامنا بتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار، والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية. ويؤكد انضمامنا كأول بنك إسلامي لمنصة "بُنى"، التزامنا بتطوير التمويل الإسلامي وجعله محوراً رئيسياً للتوجهات الاستراتيجية للدولة."

من جانبه، قال مهدي مانع الرئيس التنفيذي لمنصة بُنى: "يسعدنا الترحيب بانضمام ببنك دبي الإسلامي لشبكة المشاركين في منصة "بُنى" التي تلبي احتياجات مختلف المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك الإسلامية، من خلال مجموعة من حلول الدفع الآمنة والفعالة. نتطلع للتعاون مع بنك دبي الإسلامي وقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية لمواصلة تطوير خدمات المدفوعات للأفراد والشركات، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية وخارجها. وأود أيضاً بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دعمه المستمر لمنصة بُنى".

وباعتمادها لأفضل المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية، ستمتاز خدمات منصة "بُنى" بأعلى مستويات الشفافية وستتوفر بأسعار معقولة لتمثل منصة دخول هامة للأسواق الحيوية، بما توفره من حلول فورية للمدفوعات بالعملات المختلفة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

#بياناتحكومية

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 75 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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نبذة عن منصة "بنى" للمدفوعات العربية:

منصة "بُنى" للمدفوعات عبر الحدود، هي نظام متكامل ومتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية تابع للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي. تهدف "بُنى" إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تقدم "بُنى" إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات ومتطلبات الحماية من مخاطر الجرائم المالية. تساهم "بُنى" في تعزيز فرص التكامل

الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات. يذكر أن المشاركة في منصة "بُنى" متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها.

للمعلومات الصحفية، يرجى الاتصال بـ:

بنك دبي الإسلامي كاشف موسى رئيس علاقات المستثمرين هاتف: +971.4.2075454 بريد إلكتروني: kmoosa@dib.ae ويبر شاندويك تميم القنطار مدير علاقات عملاء هاتف: +971 56 149 1094 بريد إلكتروني: TAlkintar@webershandwick.com