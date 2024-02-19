الكويت: احتفالاً بأعياد الكويت الوطنية، أعلن بنك برقان عن إطلاق إصدار محدود من بطاقة مسبقة الدفع تحمل الطابع الكويتي في تصميمها المبتكر. ومن خلال هذه الخطوة المتقدّمة، يوفّر البنك لعملائه الأفراد الراحة والسهولة في الوصول إلى الخدمات المصرفية المتنوّعة عبر بطاقة ماستركارد الحصرية مسبقة الدفع، بما يتماشى مع مهمة البنك الأساسية بتأمين تجربة متميّزة للعملاء، ليحافظ على مكانته الراسخة بصفته خيارهم الأول للتمتّع بمزايا مصرفية استثنائية.

وتعليقاً على هذه المبادرة المهمة، قالت السيدة/ إلهام الصالح، نائب المدير العام - إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: "كجزء من مجتمعنا الغني بثقافته، نواصل التزامنا بمشاركة دولة الكويت قيادة وشعباً باحتفالاتها للمساهمة في تعزيز روح الانتماء الوطني وترسيخ مكانة الكويت كمصدر إلهام بتطورها ووحدتها. وفي هذا الإطار، أطلقنا بطاقة ماستركارد الحصرية مسبقة الدفع بتصميم كويتي أصيل، حيث تحمل ألوان ورموز بلدنا وهويتنا الكويتية، إضافة إلى كلمات مختارة من الأغنية الوطنية الشهيرة بلادنا حلوة، والتي تُعبّر عن حب الوطن والانتماء إليه. وتُمثّل هذه البطاقة محدودة الإصدار بتصميمها الفريد إيمان بنك برقان بأن لكّل فرد طريقته الخاصة في التعبير عن شخصيته، وأسلوب حياته وتفضيلاته الشخصية حتى فيما يتعلق بتصاميم البطاقات المصرفية".

وعلى غرار العديد من بطاقات بنك برقان مسبقة الدفع، توفّر بطاقة ماستركارد المخصّصة للعيد الوطني مجموعة من الميزات التي تضمن السلاسة والسهولة في المعاملات، وتأتي مع ميزة "Tap & Pay" المتوافقة مع جميع أجهزة نقاط البيع التي تدعم تقنية NFC في الكويت وحول العالم. وإضافة إلى ذلك، يمكن لجميع عملاء البنك من كافة الفئات العمرية الحصول على هذه البطاقة القابلة لإعادة التعبئة، وكذلك استخدامها للتسوّق عبر الإنترنت، ما يجعلها خياراً ممتازاً كهدية للأصدقاء وأفراد العائلة، بما في ذلك الأطفال، حتى يتمكنوا من التمتّع بتجربة تسوّق سهلة وآمنة.

ومن الجدير بالذكر أن لبنك برقان العديد من الابتكارات المُلهمة في عالم البطاقات المصرفية، والتي تضمن تغطية كافة شرائح العملاء وراحتهم. وتشمل هذه الابتكارات البطاقات المستدامة مثل البطاقات الصديقة للبيئة والبطاقات الافتراضية، إلى جانب بطاقات x-change والبطاقات مسبقة الدفع ذات العلامة التجارية المشتركة، والتي تقدّم لحامليها مجموعة واسعة من العروض الحصرية.

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في عام 1977، ركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتلّ بنك برقان مركزاً رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنكاً من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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