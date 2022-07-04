العثمان: شراكتنا مع العلامات التجارية الرائدة تلبي احتياجات العملاء وتثري تجربتهم المصرفية

- ملتزمون بتقديم أكثر الحلول الرقمية تطوراً لتوفير تجربة دفع أكثر سهولة وراحة

الحسيني: نلتزم في ديليفرو بتوفير تجربة العملاء الأكثر ملاءمة. الآن أصبح لدى عملائنا خيارات دفع أخرى من خلال إضافة منصة KNET.

يسعى بنك الكويت الوطني إلى ترسيخ تعاونه الاستراتيجي مع المؤسسات الرائدة في كافة القطاعات بما يساهم في تلبية احتياجات عملائه وتوفير أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية وحلول الدفع المتطورة. وقد قام الوطني بتوقيع اتفاقية شراكة حصرية تمكن عملاء ديليفرو deliveroo من إتمام كافة المدفوعات عن طريق بوابة الدفع كي نت KNET.

تم توقيع الاتفاقية خلال الحفل الذي أقيم في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني بحضور مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية السيد/ محمد العثمان، والمدير العام لشركة ديليفرو الكويت، السيدة/ سهام الحسيني، إلى جانب قيادات مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، وقيادات شركة ديليفرو.

يوفر بنك الكويت الوطني كافة التسهيلات التي تمكن عملاء ديليفرو من إتمام معاملاتهم باستخدام بطاقات السحب الآلي وكافة البطاقات المؤهلة للدفع من خلال منصة KNET.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة التي تجمع الوطني وديليفرو وحرص المؤسستين على تقديم حلول دفع إضافية بما يساهم في تحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم.

وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني السيد/ محمد العثمان: "نسعد بتوقيع اتفاقية الشراكة الحصرية مع ديليفرو ضمن سعينا لعقد شراكات مع أبرز العلامات التجارية الرائدة بهدف تلبية احتياجات العملاء وإثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها".

وأضاف العثمان: "نلتزم بتقديم أفضل حلول الدفع الرقمية المتطورة وأكثرها تطوراً بما يضمن توفير وسائل دفع أكثر سهولة وراحة ويساهم في تلبية كافة احتياجات العملاء".

وأكد العثمان حرص الوطني على توفير أحدث الخدمات الرقمية وحلول الدفع المتطورة بما يعكس ما يتمتع به البنك من قدرات فائقة وبنية تحتية رقمية ضخمة نجح البنك في بنائها على مدار سنوات.

ومن جانبها قالت المدير العام لشركة ديليفرو الكويت، السيدة/ سهام الحسيني: "متحمسون لتزويد عملائنا بخيار الدفع عن طريق إحدى طرق الدفع الأكثر شيوعًا في الكويت".

وأضافت الحسيني: "كجزء من التزامنا المستمر بضمان الحصول على طعام رائع على بعد نقرة واحدة فقط، فإن إضافة الكي نت ستوفر لعملائنا خيارات دفع أخرى لطلب الأطعمة المفضلة لديهم."

يسعى بنك الكويت الوطني إلى تكثيف جهوده من أجل حصول عملائه على تجربة تسوق فريدة من خلال التعاون مع مؤسسات التجزئة الرائدة والتي يحرص من خلالها على تقديم أحدث حلول الدفع المتطورة

ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي من خلال شبكته المصرفية المحلية الأكبر على مستوى الكويت، حيث يمتد انتشار البنك، من خلال شبكة فروع وأجهزة نقطة بيع تعمل جميعها بتقنية الدفع قريب المدى، إضافة إلى تميز البنك بأكبر شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة له على مستوى الكويت.

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