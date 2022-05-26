ضمن استراتيجيته الفريدة لتوفير أفضل فرص التدريب والتطوير المهني لتعزيز كفاءة موظفيه

البرنامج يأتي في إطار الشراكة المستمرة منذ 6 سنوات مع وكالة موديز

ضمن استراتيجيته الفريدة لتوفير أفضل فرص التدريب والتطوير المهني والرامية إلى تعزيز كفاءة موظفيه، استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة التاسعة من متدربي برنامج "شهادات ائتمان موديز" والذي ينظمه البنك بالتعاون مع وكالة موديز العالمية.

وحضر حفل استقبال المتدربين الجدد نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت السيد/ سليمان المرزوق ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عماد العبلاني ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية السيد/ محمد العثمان ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية السيد/ أحمد بورسلي بالإضافة إلى مدراء تنفيذيين ومسئولين في إدارة التدريب والتطوير.

ويستمر برنامج "شهادات ائتمان موديز" على مدى شهرين، ويتضمن العديد من المحاور أبرزها: مقدمة حول الخدمات المصرفية والتحليل المالي، التعريف الشامل بإدارة المخاطر وهيكلة المؤسسات المصرفية، أهم التحديات والصعوبات الائتمانية والتمويل وكذلك تحليل توقعات التدفق النقدي للشركات إضافة إلى الحلول التي تتبناها الإدارات في البنوك والمؤسسات المصرفية.

كما يسلط البرنامج الضوء على أساسيات إدارة العلاقات مع العملاء وسبل تطوير مهارات التواصل معهم لتحقيق التوازن في المناقشات مع أصحاب الأعمال للكشف عن الاحتياجات وتطوير الأفكار المالية.

ويشارك في البرنامج نحو 24 متدرباً ومتدربة من إدارات مختلفة في البنك تضم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية الشخصية ومجموعة إدارة المخاطر إضافة إلى مجموعة الفروع الخارجية وغيرها من الإدارات المعنية الأخرى.

وتعتبر الشراكة التدريبية مع وكالة موديز والتي تمتد لنحو 6 سنوات تجسيدا فعالا لاستراتيجية "الوطني" الرامية إلى الارتقاء بالكوادر المصرفية، وذلك عبر توفير أفضل البرامج التدريبية لهم.

هذا ويولي البنك أهمية كبرى للارتقاء بقدرات كوادره من خلال توفير بيئة فريدة في مجال التدريب والتطوير، الأمر الذي يساهم في صقل مهاراتهم وبما يساعد على بناء مسيرة مهنية احترافية تصب في صالح رفع جودة ما يقدمه البنك من خدمات مصرفية بمختلف أنواعها وعلى مستوى الأسواق المختلفة التي يعمل بها.

كما يؤمن البنك بأن كوادره البشرية هي أهم أصوله، لذلك يولي أهمية كبرى لتنمية وتطوير مواهب موظفيه ودعمهم في بناء حياتهم المهنية داخل البنك، كما يؤمن بأن النجاح المستمر يعتمد على جودة العنصر البشري، الذي يشكل علامة فارقة في استراتيجية البنك وخططه الطموحة نحو مستقبل مستدام.

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