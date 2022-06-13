ضمن استراتيجيته للارتقاء بقدرات موظفيه وتعزيز تطورهم المهني

نجلاء الصقر: البرنامج يستهدف إعداد قيادات مصرفية شابة قادرة على استكمال مسيرة البنك الناجحة

أطلق بنك الكويت الوطني وبالتعاون مع كلية إدارة الأعمالIE Madrid النسخة السابعة من البرنامج الخاص بتطوير القيادات المصرفية الشابة، وذلك في إطار دعمه المستمر لتطوير الكفاءات والكوادر البشرية.

ويضم البرنامج الذي يستمر على مدى 6 أشهر جميع الموظفين من الإدارات المختلفة وكذلك ولأول مرة موظفي الفروع الخارجية.

وتم تدشين البرنامج خلال حفل أقيم في مقر البنك الرئيسي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة السيد /فيصل عبد اللطيف الحمد.

وتشمل أهم الأطر التي يتناولها البرنامج ابتكار أساليب جديدة وغير تقليدية في التفكير للقيادات الشابة بالإضافة إلى تعلم المهارات الأساسية للقيادة، وبناء ثقافة التميز، وإدارة التغيير والابتكار، وقياس وإدارة الأداء إلى جانب علم الإدارة والاتصال الفعَال وفرق الأداء الرفيع ومهارات التقييم الذاتي وكذلك التفكير التصميمي والإبداع والقيادة الإيجابية.

وبهذه المناسبة قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير نجلاء الصقر:" يركز برنامج تطوير القيادات المصرفية الشابة بصورة أساسية على تحفيز المتدربين لإطلاق قدراتهم والانتقال إلى الجمع بين المهارات التقنية ومهارات القيادة وصولاً إلى التفكير القيادي الاستراتيجي".

وأضافت أن البرنامج يهدف أيضاً إلى تطوير وإعداد قيادات مصرفية شابة قادرة على استكمال مسيرة البنك الناجحة على مدى العقود السابقة، كما أنه يعكس رؤيته " التي تضع التنمية المستدامة للكوادر البشرية في مقدمة أولوياته.

وأوضحت الصقر أن الوطني لديه قناعة راسخة بأن الاستثمار في رأس المال البشري يضمن استمرار نمو أعمال البنك في المستقبل على جميع الأصعدة، لذلك فإن مبادرات التعلم والتدريب وصقل مهارات الشباب تتبوأ مكانة مهمة في صميم خطط البنك الاستراتيجية.

وأكدت على أن البنك يتمتع بثقافة بيئة عمل فريدة ويسخر كل الإمكانات للمساهمة في تطوير موظفيه عبر توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم، وذلك من أجل مواكبة أبرز التغييرات التي تشهدها الصناعة المصرفية.

وشددت الصقر على أن البنك يسعى دائما لتحفيز الطاقات الإبداعية داخل موظفيه، وهو ما ينعكس إيجابيا على أدائهم، ويضع البنك في مكانة رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

وجدير بالذكر أن كلية إدارة الأعمال IE Madrid قد تأسست في عام 1973، وتعتبر واحدة من أكبر كليات إدارة الأعمال في العالم، حيث تحل بشكل دائم في قمة التصنيف العالمي المعترف به من قبل المجلات والصحف العالمية، فوربس وذي إيكونوميست وفايننشال تايمز وبلومبيرغ.

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