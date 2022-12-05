خلال قمة الاستدامة "التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل" (R.A.C.E)

المنامة : أعلن بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عن انضمامه إلى عضوية إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، ليكون بهذا ضمن الجهات الموقعة على الإعلان، وذلك خلال مشاركته في قمة الاستدامة "التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل" (R.A.C.E) خلال الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي المالي الذي استضافه سوق أبوظبي العالمي.

ويُعد إعلان أبوظبي للتمويل المستدام مبادرةً تطوعية قائمة على العضوية أطلقها سوق أبوظبي العالمي عام 2019م بدعم وزارة التغير المناخي والبيئة، ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع. وبهذا الانضمام يُعزز بنك الخليج الدولي دعمه لتقوية بصمة الإمارات العربية المتحدة للاستدامة، وفي الوقت ذاته ترسيخ استراتيجيته ومكانته في السوق كرائد في التمويل المستدام.

ومثّل بنك الخليج الدولي في القمة الأستاذ خالد عباس، رئيس مجموعة مصرفية الشركات لبنك الخليج الدولي، والمدير الإقليمي للبنك في الإمارات، حيث انضم إلى قادة الاستدامة والجهات الأخرى الموقعة على الإعلان لمناقشة النتائج والاتفاقيات الرئيسة لمؤتمر (كوب27)، الذي يختتم فعالياته في مصر، والتطلع إلى مؤتمر (كوب28) التاريخي الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل 2023م.

وتعليقاً على ذلك، قال الأستاذ خالد عباس: "يأتي توقيع بنك الخليج الدولي على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام في إطار التزامنا بالاستدامة، حيث قطعنا خطوات عظيمة في التشجيع على استخدام أدوات التمويل الأخضر سواء في البنك نفسه، أو من خلال دعمنا لتلبية احتياجات عملائنا التمويلية. وقد وضع البنك الاستدامة في صلب نموذجه للأعمال، ونتطلع إلى التعاون الهادف لزيادة جودة وعمل المنتجات المالية الخضراء في أبوظبي، ودعم خلق قطاع تمويل مستدام ومزدهر في الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام".

الجدير بالذكر أن بنك الخليج الدولي قام - حتى تاريخه - بتنسيق إصدار أدوات تمويل خضراء لمجموعة من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أصدر قرضاً مشتركاً مستداماً بقيمة 625 مليون دولار أمريكي، وهو أول قرض يصدره بنك يقع مقره في مملكة البحرين وتملك المملكة العربية السعودية غالبية أسهمه.

وفي أكتوبر 2022م، أصبح بنك الخليج الدولي شريكاً في مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني، الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشارك في أكبر مزاد من نوعه على مستوى العالم لتداول الائتمان الكربوني، تم خلاله تداول 1.4 مليون طن من الكربون؛ حيث قام بشراء ائتمان كربوني يسهم بشكل كبير في تعويض انبعاثات البنك في عام 2021م بأكمله.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ: فين مارك كوميونكيشنس زهراء طاهر المدير التنفيذي هاتف: +973 38831386 البريد الإلكتروني: ztaher@finmarkcoms.com