الجانبان يتعاون لإقامة ملاعب رياضية في دبي باستخدام إطارات معاد استخدامها بعد تجربة ناجحة في ألمانيا

دبي: أعلنت بلدية دبي و"إطارات كونتيننتال" عن تعاونهما لتعزيز البنية التحتية للملاعب الرياضية في الحدائق التابعة لبلدية دبي من خلال إنشاء ملعب لكرة الطائرة من إطارات معاد استخدامها. ويعكس الملعب الجديد في حديقة المنخول، جهود بلدية دبي لتعزيز جودة الحياة في الإمارة وجعلها أكثر استدامة من خلال المشاريع المجتمعية الهادفة التي تتوافق مع رؤية الامارة للتنمية المستدامة، ويأتي إطلاق المشروع بالتزامن مع استضافة الامارات للحدث العالمي COP28عقب تنفيذ تجربة ناجحة في هانوفر بألمانيا، حيث قامت "كونتيننتال" ببناء ملعب كرة سلة مستدام بنفس الطريقة.

وتتضمن عملية إنشاء ملعب حديقة المنخول إعادة استخدام إطارات مستعملة ستقوم "كونتيننتال" بتحويلها إلى أحجار رصف مطاطية لإنشاء أساسات ملعب الكرة الطائرة، ويتضمن ذلك عملية صارمة لاستخراج أي مكونات كيميائية ضارة، مما يضمن إعادة استخدام الإطارات بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.

وقال أحمد إبراهيم الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة في بلدية دبي: "تعكس شراكتنا مع كونتيننتال منهجنا في دمج الاستدامة في عملنا مع توفير نمط حياة نشيط وبناء مجتمع متماسك مترابط. ومن خلال التعاون مع الشركاء الدوليين لإنشاء مساحات جميلة وفضاءات مشتركة عامة، نعمل على تعزيز رفاه المجتمع وجعل دبي عنواناً للمدن الجميلة وجودة الحياة. ولا يقتصر هذا المشروع فقط على بناء منشآت جديدة ومستدامة، بل يتضمن أيضاً إعادة استخدام المواد لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاقتصاد الدائري".

بدوره، قال خوسيه دي لا فوينتي، المدير العام لشركة كونتيننتال الشرق الأوسط: "نؤمن في كونتيننتال بأهمية المبادرات المستدامة التي تترك أثراً إيجابياً على المجتمعات على مستوى العالم. ودبي تمثل موقعاً مثالياً لهذه المبادرة نظراً لمجتمعها الرياضي النابض بالحياة ومكانتها كمركز عالمي للتميز الرياضي. ويؤكد مشروع ملعب الكرة الطائرة على التزامنا بمسؤولياتنا البيئية، حيث نساهم عبر تحويل الإطارات المستعملة بهذه الطريقة في تقليل النفايات وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الرياضة بالتعاون مع بلدية دبي".

وستتم دعوة المجتمع المحلي لزيارة وتجربة ملعب الكرة الطائرة الجديد في حديقة المنخول فور افتتاحه عقب انتهاء كافة المراحل الإنشائية للمشروع المستدام، والذي متوقع افتتاحه خلال الشهر الجاري.

#بياناتحكومية

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عن بلدية دبي:

تتبنى بلدية دبي رؤية استراتيجية هادفة لتصبح بحلول عام 2030 رائدة عالمياً في تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة واستدامتها، بحيث تكون دبي المكان الأفضل للزيارة والعيش والعمل. وتحت شعار "بلدية رائدة لمدينة عالمية"، تسعى بلدية دبي إلى تحقيق رسالتها بتخطيط وإدارة وضمان استدامة دبي، من خلال تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم، وبالبناء على قيمها المؤسسية الرئيسة المتمثلة في التنافسية، والاستباقية، والإيجابية، والمشاركة، بما يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي.

وتستند بلدية دبي في تحقيق ذلك إلى ممكنات أساسية هي بناء مدينة جاذبة بمرافق متكاملة، وتخطيط حضري مستدام ومنظومة بنائية متقدمة، وتوفير أنظمة عمل رقمية وتنافسية، واستقطاب كوادر بشرية وأصول معرفية ومادية مستدامة، وتحقيق إدارة متكاملة للصرف الصحي والنفايات، وإرساء منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء، وصولاً إلى إسعاد الناس.

وتشارك بلدية دبي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) "كوب28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، كشريك استراتيجي للمسار. وتفرد بلدية دبي جناحاً متكاملاً مجهزاً بمواد مستدامة بالكامل في المنطقة الخضراء للمؤتمر، ليشكل منصة من الحدث العالمي للتعريف بالالتزامات والمشاريع والمبادرات التي تخصصها بلدية دبي لتعزيز مسارات الاستدامة في دبي ودولة الإمارات ودعم مخرجات العمل المناخي العالمي.