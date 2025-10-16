دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت بلدية دبي مشروع "دانة"، الذي يهدف إلى تطوير منظومة رقمية ذكية ومتكاملة لإدارة المدن، تعتمد على التكامل الأمثل بين نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول ذكية وعرض وتحليل البيانات الجيومكانية بدقة، بما يدعم جهودها في تعزيز التحول الرقمي، وترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية رائدة عالميًا، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" 2025.

ويرتكز مشروع "دانة" على الابتكار الرقمي والاستفادة من البيانات المدمجة لتحديد المباني المتخصصة في قطاع العقارات بدقة عالية، مما يمكن من الوصول إلى مصادر بيانات متكاملة للمباني الذكية، ويُعزز جودة المعلومات وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية. كما يُوظف المشروع تقنيات مبتكرة لتعزيز كفاءة العمل الميداني، من خلال حلول ذكية تقدم مساعد تحكم صوتي متطور يُحوّل الأوامر الصوتية إلى نصوص مكتوبة، ما يسهل التفاعل السريع والدقيق مع النظام ويُسرّع من عمليات المراقبة والإدارة.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "يُعد مشروع دانة إحدى المشاريع الرائدة لبلدية دبي الهادفة إلى تعزيز مستهدفات التحول الرقمي في الإمارة، كما يعكس التزامنا بتبني الابتكار وتطبيق أحدث التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتعزيز ريادة البنية التحتية وتقديم أفضل الحلول الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات الذكية وعملياتنا اليومية، وترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة عالمياً".

ويمثل مشروع "دانة" منظومة رقمية شاملة لعرض وتحليل البيانات الجيومكانية باستخدام أدوات متقدمة تشمل العرض التفاعلي، التدقيق والمراجعة، القياس والمراقبة، فضلاً عن الربط الزمني والمكاني بين الأحداث والبيانات. كما يدعم المشروع التنبؤ واتخاذ القرار عبر نماذج تعلم الآلة (Machine Learning)، مما يعزز من دقة التحليلات واستباقية الإجراءات.

