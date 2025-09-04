دعم توجهات دبي نحو مباني جذابة بصرياً لتطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومن الأكثر تقدماً على مستوى العالم

إشراك أفراد المجتمع في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي العام لدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت بلدية دبي بالتعاون مع فريق نبض الإمارات المسجلين في منصة "هيئة تنمية المجتمع" ومنصة "متطوعي الإمارات" مبادرة مجتمعية لصبغ الجدران المتأثرة بالكتابات العشوائية للمباني، مما يعكس التزام دبي بتطوير بيئة حضرية جذابة بصرياً.

وتأتي هذه المبادرة تزامنا مع إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وتشجيع المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي.

أكد المهندس عبد العزيز البلوشي، مدير قسم الرقابة على المباني في بلدية دبي على أهمية إشراك أفراد المجتمع في المحافظة على جمالية مباني الامارة، حيث شارك أكثر من 60 متطوعاً مع فريق بلدية دبي في صبغ أكثر من 200 سور منذ بداية المبادرة

كما أضاف المهندس عبد العزيز البلوشي بأنه تم اعداد خطة عمل متكاملة لحصر الأسوار المتأثرة بالكتابات عشوائية، وأخذ عينات من اللون الأساسي للسور لضمان توافقها مع الألوان الجديدة المستخدمة في إعادة الصبغ، وذلك لتطبيق أعلى معايير الجودة وضمان رضا وسعادة المتعاملين.

وعبّر المتعاملين والملاك من سكان إمارة دبي عن رضاهم وسعادتهم بهذه المبادرة باعتبارها خطوة نوعية تعكس حرص بلدية دبي على الاهتمام بالجوانب الجمالية التي تعزز جاذبية المدينة بقدر اهتمامها بالجوانب التنظيمية والرقابية، مثمنين الجهود المبذولة من الجهات المنفذة والمتطوعة، كما عبر المتطوعون عن سعادتهم بالمشاركة ضمن المبادرة التي تسهم في ترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال القادمة ورفع الوعي بالممارسات السلبية وأثرها على المظهر العام للمدينة.

