دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت بلدية دبي حملة شاملة تهدف إلى توفير تجربة آمنة وسليمة صحياً للمتعاملين في مقاصب دبي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن بيئة مجهزة بخدمات متكاملة ومخصصة لفحص وتجهيز الأضاحي وفق أعلى معايير الصحة العامة وسلامة الأغذية، وبما يضمن تمتع مجتمع الإمارة بعيدٍ آمنٍ وسليمٍ صحياً.

ووضعت بلدية دبي مقاصبها الأربعة: القصيص، والقوز، والليسيلي، وحتّا، في جاهزية تامة لاستقبال طلبات الأضاحي وتقديم أفضل مستويات الخدمة للمتعاملين خلال عطلة عيد الأضحى بسرعة وكفاءة عالية، حيث ستقدم حزمة من الخدمات المرتبطة بكافة مراحل الحصول على الأضاحي، بدءاً من توفير الفحص البيطري للمواشي قبل وبعد الذبح على يد أطباء متخصصين، بما يعزز مستويات الحماية الصحية.

كما ستوفر قصّابين مؤهلين ومدربين وفق الاشتراطات الشرعية والصحية المعتمدة، فضلاً عن نظام تعقيم متقدم يضمن سلامة الأضاحي على امتداد خط الإنتاج، ويحافظ على جَودة اللحوم وتجنب التلوث.

إلى جانب ذلك، تستهدف الحملة تشجيع المتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي، والتي تتيح حجز الأضحية دون الحاجة الحضور إلى سوق المواشي أو المقصب وذبحها وتوصيلها إلى المنازل من خلال كوادر ومركبات مجهزة ومتخصصة.

أولوية الصحة والسلامة

وأكّد عادل الكراني، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي، أن صحة وسلامة سكان الإمارة في مقدمة أولويات بلدية دبي، مشيراً إلى التزامها بتوفير أعلى مستويات الصحة العامة والسلامة الغذائية، وتعزيز الحماية والوقاية الاستباقية للمجتمع بما يسهم في الارتقاء بجَودة حياة أفراده.

وقال الكراني: "تعد هذه الحملة جزء من منظومة الصحة العامة لبلدية دبي وحرصها على توفير تجربة متكاملة سلسة وآمنة عبر مقاصبها المعتمدة والمجهزة بأحدث التقنيات المصممة لتلبي متطلبات المتعاملين وتحقق رضاهم. كما تستهدف تعزيز الوعي بأهمية الاعتماد على المقاصب العامة لما تعتمده من معايير صحية عالية، واستخدامها لأحدث تقنيات الفحوصات، مع توظيفها لأمهر الكوادر المدربة والمؤهلة، فضلاً عن المعدات والأجهزة المتقدمة التي تعزز من الطاقة الاستيعابية للمقاصب، إضافةً إلى ربطها بتطبيقات ذكية لطلب الأضاحي بما يختصر رحلة المتعامل في العيد".

وأشار مدير إدارة خدمات الصحة العامة، إلى إنجاز بلدية دبي أعمال الصيانة اللازمة في مقصب القصيص، والتي ستسهم في تحسين تجربة المتعامل.

مواعيد مرنة

وحددت بلدية دبي مواعيد العمل في مقاصبها خلال عطلة عيد الأضحى لتكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 4:00 مساءً في كافة مقاصبها طيلة أيام العيد.

متابعة أسواق المواشي

ودعماً لمستهدفات الحملة وتوفير أفضل تجربة صحية وسليمة وآمنة، ستعزز بلدية دبي جهودها في إدارة أسواق المواشي عبر خطة عمل متكاملة مع توقع دخول ما بين 60 إلى 80 ألف رأس من الماشية خلال أسبوع العيد. وستتضمن تجهيزات إدارة الأسواق تكثيف العمليات الرقابية لفرقها الميدانية من المراقبين لضمان حصول المتعامل على منتجات عالية الجَودة. كما ستتابع مناطق الازدحام إضافةً إلى تنظيم رحلة دخول وخروج المتعاملين ومركباتهم عبر البوابات الرئيسة خلال يوم عرفة وأيام العيد.

ونوهت بلدية دبي إلى مخاطر الذبح خارج المقاصب الرسمية المعتمدة لما يشكله من أضرار على الصحة العامة للأفراد والمجتمع، فضلاً عن المخاطر البيئية، موصيةً الجمهور باستخدام الخدمات والتطبيقات الذكية المعتمدة التي تضمن تنفيذ الأضحية وفق أعلى المعايير الصحية والحفاظ على سلامة اللحوم فضلاً عن توفير الوقت والجهد خلال أيام العيد.

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