دبي، الإمارات العربية المتحدة، أدخلت بلدية دبي تحديثاتٍ جديدة على "مبادرة التفوق الهندسي"، تمثلت بإضافة معيار "رأي المالك" الذي يُتيح الفرصة للمُلّاك بتقييم مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات مقاولات البناء التي تُنفّذ مشاريعهم، ومعيار المشاريع المتميزة ذات القيمة الفنية المعمارية، ومعيار استخدام أنظمة نمذجة المشاريع (BIM)، كشرط أساسي لحصول المكتب الهندسي على تقييم خمس نجوم. وتطمح البلدية إلى تعزيز مستوى الثقة بين المالك والاستشاري أو المقاول، ورفع مستوى المنافسة بين الشركات المختصة في مجال البناء والتشييد والذي يؤثر بدوره إيجاباً على جَودة المشاريع الإنشائية في إمارة دبي.

وأكدت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن التحديثات الجديدة على مبادرة التفوق الهندسي تعكس جهود البلدية الرامية إلى تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام متقدم عالمياً، والارتقاء بجودة المباني في إمارة دبي، بما يعزز مكانتها وجاذبيتها وتنافسيتها العالمية، فضلاً عن توفير الخدمات الاستباقية المتكاملة للمتعاملين، وتطوير مزاولة المهن الهندسية وتعزيز ثقافة التميز المهني فيها.

وقالت المهيري: "تهدف المبادرة إلى توفير بيانات تقييم الاستشاريين والمقاولين للمُلّاك المقبلين على البناء لمساعدتهم في اختيار الاستشاري والمقاول الأنسب لمشاريعهم من جهة، وتشجيع الاستشاريين والمقاولين على الارتقاء بجودة عملهم من جهة أخرى. كما تعمل على تمكين وإشراك المتعاملين من الملاك والمطورين في منظومة التقييم عن طريق الاستبيانات الإلكترونية من خلال تطبيق دبي لتراخيص البناء (Dubai BPS) للهاتف الذكي بشكلٍ موضوعي، يعكس تجاربهم مع تلك المكاتب والشركات".

وأشارت مريم المهيري، إلى أن عملية التقييم تتم من خلال مجموعة من المعايير مثل الالتزام بالقوانين وأنظمة البناء واللوائح المتعلقة بمزاولة المهن الهندسية، وجَودة تقديم المعاملات والالتزام بالإشراف على موقع البناء وخلوّ السجل من الشكاوى الفنية.

معايير متميزة

وتضمنت المعايير الجديدة، معيار المشاريع المتميزة ذات القيمة الفنية المعمارية كالمشاريع المتضمنة لتقنيات البناء الحديثة ومنها أنظمة البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافةً إلى معيار استخدام أنظمة نمذجة المشاريع (BIM)، الذي سيمكن المكتب الهندسي من الحصول على فئة تقييم خمس نجوم. كذلك تساهم المبادرة في مساعدة مُلاك المشاريع في اختيار الاستشاري والمقاول المناسب لنوعية المشروع، إضافةً إلى تقليل النزاعات البنائية وزيادة جَودة تنفيذ المباني.

يذكر أن بلدية دبي كانت قد أطلقت مبادرة التفوق الهندسي في عام 2017، لتقييم المكاتب الهندسية وشركات المقاولات وموردي مواد البناء العاملة في الإمارة من قبل البلدية فقط، وقياس مدى التزامهم بالقوانين والنظم واللوائح المتعلقة بمزاولة المهن الهندسية، بناءً على عمليات تأهيلهم والحصول على تراخيص البناء والإشراف على مواقع الإنشاء أثناء التنفيذ، وصولاً إلى الإنجاز وتكريم وتحفيز الحاصلين على نتائج تقييم عالية.

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