دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل في الموسم الثالث من فعالية "سوق المزارعين"، التي ستنطلق في التاسع من ديسمبر المُقبل 2023وتستمر حتى الرابع والعشرين من فبراير 2024 في حديقة الصفا، حيث يُعدُّ السوق منصةً زراعيةً اجتماعيةً واستثماريةً، تهدف إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية مباشرةً إلى المستهلكين. ويأتي ذلك ضمن جهود بلدية دبي المستمرة في تنظيم المبادرات والبرامج التي تدعم المزارعين المواطنين المُنتجين، وأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة والهواة، تماشياً مع رؤية إمارة دبي في تحقيق أفضل مستويات جَودة الحياة، وتعزيزاً لمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للإمارة.

وأكد أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، على عناية واهتمام بلدية دبي بقطاع الزراعة المحلية في إمارة دبي وإعطاؤه أولوية قصوى مع الالتزام بتطويره والحفاظ على استدامة الموارد البيئية والزراعية. موضحاً أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي واستدامة المنتجات والمحاصيل النباتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تماشياً مع "استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي"، ومستهدفات "السياسة الوطنية للأمن الغذائي 2051"، لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، ودعم النشاطات الزراعية والغذائية.

وقال الزرعوني: "يُعدّ سوق المزارعين من المبادرات التي تُنفذها بلدية دبي سنوياً في عدد من حدائق دبي، حيث يجمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ لعرض منتجات مزارعهم المحلية المختلفة، مثل: الفواكه والخضار ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية والعسل، والتمور، ومنتجات الأعشاب، إضافةً إلى تقديم دعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأنشطة التجارية المصاحبة". مشيراً إلى أهمية السوق في تعزيز ثقافة الإنتاج الزراعي المحلي في الإمارة، وتشجيع السكان على شراء المحاصيل الزراعية المُنتجة في مزارع دبي.

ويُمكن للمزارعين الإماراتيين وأصحاب المزارع والمشاريع المُنتجة التسجيل في الموسم الثالث السوق عبر الموقع الإلكتروني للبلدية: (dm.gov.ae/farmers-products-registration)، حيث يُعبَّأ نموذج التسجيل بالبيانات المطلوبة التي تحوي اسم المزارع، وبيانات الاتصال، وموقع أو رقم تسجيل المزرعة المعتمد في وزارة التغيّر المناخي والبيئة، إضافةً إلى صورة من الهوية الإماراتية، وبيانات رخصة تاجر لأصحاب المشاريع المصاحبة، واختيار المنتج. بعد ذلك، تُرسَل قائمة المزارعين إلى شعبة التصاريح الغذائية.

وتوفر بلدية دبي العديد من التسهيلات والإجراءات للمشاركين في سوق المزارعين، أبرزها توفير أكشاك كاملة لعرض منتجاتهم بطريقة مميزة، إضافةً إلى تعزيز الدعم لمشاريعهم وفتح قنوات تسويق أوسع لمنتجاتهم في الأسواق المحلية. كما تتيح إقامة العديد من ورش التوعية في المجال الزراعي التي تضمن حصول المزارعين على المعرفة المتكاملة بأهم الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في رفع مستويات الإنتاج وتحسين دخلهم وضمان استدامة مشاريعهم.

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