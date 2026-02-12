تنظّيم يوم الأصول كمنصة ترسّخ ثقافة الحوكمة والإدارة الفعّالة للأصول الحكومية وفق أفضل الممارسات المؤسسية

منظومة صيانة متكاملة تعتمد مؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات رقابية متقدمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إنجازٍ عالمي جديد يرسّخ ريادتها في إدارة الأصول الحكومية وتطوير منظومة العمل البلدي؛ حصدت بلدية دبي شهادة إدارة الصيانة ووظائفها (BS EN 17948:2024)، لتصبح أول جهة على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد الدولي المتخصص والذي يُمثل معيارًا متقدمًا يصدر عن مؤسسة المواصفات البريطانية (BSI)، ويمنح للجهات الرائدة في حوكمة عمليات الصيانة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وربط وظائف الصيانة بالأداء المؤسسي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود بلدية دبي في تطوير منظومة متكاملة عمليات وممارسات إدارة الأصول والصيانة ترتكز على إجراءات تشغيلية موثقة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات رقابية واضحة، بما يعزز الاستدامة التشغيلية ويضمن توافق عمليات الصيانة مع الأهداف الاستراتيجية للبلدية، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وفي إطار تعزيز أفضل الممارسات المؤسسية في إدارة الأصول الحكومية، نظّمت بلدية دبي فعالية "يوم الأصول"، التي شكّلت منصة قيادية جمعت القيادات التنفيذية ومدراء الإدارات المعنية، بهدف توحيد الرؤى المؤسسية لإدارة الأصول، وتعزيز التكامل بين القطاعات في تطبيق السياسات والأطر التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في تعظيم القيمة التشغيلية وتحسين جودة واستدامة الخدمات الحكومية.

وقال المهندس ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: "الأصول الحكومية المتكاملة، والبنية التحتية المتقدمة، والخدمات الشاملة، هي مرتكزات أساسية في العمل البلدي والحكومي؛ وحصول بلدية دبي على الاعتراف العالمي في إدارة الصيانة ووظائفها؛ يؤكد ريادتها في تعزيز تلك الأصول والبنية لتكون الأكثر تقدمًا وتكاملًا واستجابةً للمجتمع بكفاءة وجودة عالية. استثمارنا متواصل في تطوير إدارة الأصول والصيانة، وتحسين منظومتها التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز قدرتنا على تعظيم الاستفادة من مواردنا، ويدعم جودة الخدمات المقدمة، ويرسّخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالميًا في تطبيق المعايير الدولية الحديثة، ومركزًا عالميًا للحوكمة الذكية".

ومن جهته أشار الدكتور شهاب العامري، مدير إدارة الأصول والممتلكات في بلدية دبي، إلى أن تنظيم فعالية "يوم الأصول" بصورة سنوية يأتي ضمن نهج مؤسسي يهدف إلى ترسيخ ثقافة إدارة الأصول، وتعزيز التكامل بين القطاعات، ودعم مبادئ الحوكمة والمساءلة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة التغيير المؤسسي التي تسهم في رفع مستوى الوعي، وتحفيز تبنّي الممارسات المعتمدة على مستوى القيادات التنفيذية والتشغيلية. وقال: "يُعد يوم الأصول الأول من نوعه على مستوى حكومة دبي كفعالية متخصصة تُعنى بإدارة الأصول بصورة شاملة ومنهجية، مع التوجه لتطويره مستقبلًا ليصبح منصة حكومية أوسع تعزز تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، وتكرّس مكانة دبي كمرجع رائد في مجال الإدارة المتكاملة للأصول".

ويجسد هذا الإنجاز المزدوج – تنظيم فعالية قيادية متخصصة، والحصول على اعتماد دولي رفيع – خطوة استراتيجية تؤكد التزام بلدية دبي بالتحسين المستمر، وتعزيز كفاءة إدارة أصولها بما يخدم المجتمع ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

