دبي، الإمارات العربية المتحدة، حققت بلدية دبي إنجازاً جديداً بانضمامها إلى المنظمة الدولية لخدمات وأنظمة الأقمار الاصطناعية International GNSS Services (IGS)، التي تُعد أكبر منظمة متخصصة في الأقمار الاصطناعية ومجالات المساحة التخصصية الدقيقة وحساب الأُطر المرجعية (ITRF)، وتحسين أنظمة الملاحة العالمية (GNSS/GPS)، وحساب سرعة تحرك الصفائح التكتونية.

ويأتي الاعتراف الجديد تتويجاً لجهود بلدية دبي في إدارة المنظومة البنائية في الإمارة، والارتقاء بالبنية التحتية للشبكة المساحية، لتعزيز ريادة المدينة في قطاع البناء والتشييد والتخطيط الحضري والعمراني، من خلال تطوير الأبحاث والدراسات الجيومكانية، وإنتاج الخرائط الملاحية الرقمية، والمسوحات الهيدروغرافية.

ويوفر انضمام بلدية دبي إلى عضوية المنظمة، إمكانية الوصول إلى خدمة النظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية (IGS)، والإطار المرجعي العالمي النهائي للتطبيقات العلمية والتعليمية والتجارية، والتي تُقدم فوائد عدة داعمة للتقدم العلمي، إذ تضم المنظمة أكثر من 200 وكالة وجامعة ومؤسسة بحثية ممولة ذاتياً في أكثر من 100 دولة، تعمل على توفير مدارات أقمار صناعية عالية الدقة لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في العالم.

وتعقيباً على ذلك، قالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "انضمام بلدية دبي إلى المنظمة يمثل إنجازاً نوعياً يرسخ مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، كمركز رائد للابتكار وحاضنة للأبحاث العلمية المتخصصة. ويفتح هذا الاعتراف آفاقاً جديدة للتعاون مع أكثر من 350 عضو في المنظمة من كبرى الهيئات البحثية والعلمية والمنظمات الدولية المتخصصة في مجالات الملاحة والجيوديسية، ومراقبة التغييرات المناخية، ودراسة الغلاف الجوي، وحركة الأرض وديناميكيتها وغيرها من تطبيقات المساحة التخصصية".

وأضافت المهيري: "تعزز العضوية الجديدة جهود بلدية دبي في تحقيق مستهدفات خطتها الإستراتيجية للارتقاء بجَودة العمليات المساحية وإنتاج الخرائط ثلاثية الأبعاد. وكذلك توظيف نتائج أحدث الدراسات والأبحاث في تطوير مشاريع البنية التحتية والتخطيط الحضري، والارتقاء بقطاع البناء ليكون قطاعاً ذكياً ومستداماً، إلى جانب دعم المنظومة الجيومكانية والوصول إلى التوأم الرقمي لدبي، بما يسهم في إيجاد منظومة تخطيط حضري مستدامة ورائدة عالمياً توفر أفضل جَودة للحياة والعيش".

إلى جانب ذلك، ستتيح عضوية المنظمة الفرصة لبلدية دبي لتبادل الخبرات في مجالات بحثية وعملية عدة منها؛ حساب المرجع العالمي لأنظمة الإحداثيات، ودراسة حركة القشرة الأرضية، ومحور دوران الأرض، وأنظمة التموضع والملاحة (GPS)، ودراسة التغيرات البيئية والمناخية وحركة الألواح التكتونية وغيرها.

ويضاف هذا الاعتماد إلى سلسلة إنجازات بلدية دبي في مجال المساحة والملاحة البحرية، حيث كانت أول جهة حكومية في دولة الإمارات والشرق الأوسط تحصل على اعتماد "المنظمة الهيدروغرافية الدولية" في العام 2023، وهي منظمة حكومية دولية مختصة بمسح وإنتاج الخرائط البحرية للبحار والمحيطات والمياه الصالحة للملاحة في العالم، والذي عزز مساعي بلدية دبي في تقديم خدمات عالمية في مجال إنتاج وتحديث الخرائط البحرية الورقية والإلكترونية لإمارة دبي محلياً لأول مرة.

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