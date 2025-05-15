الرياض- وقّعت بلاك روك السعودية وصندوق الاستثمارات العامة اليوم خطاب نوايا غير ملزم على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، بهدف ترسيخ تعاونهما الإستراتيجي، من خلال استثمارات جديدة محتملة في منصة "بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات".

يُذكر أن منصة "بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات" تأسست في أبريل 2024 باستثماري أولي من صندوق الاستثمارات العامة، وتعمل المنصة الآن بكامل طاقتها بإدارة فرق الاستثمار التابعة لبلاك روك في الرياض.

ويشكل هذا الإعلان محطة بارزة ستعزز مسار التعاون بين الطرفين، حيث يشمل أيضاً إطلاق أداة استثمارية ترتبط بمؤشر يتتبع أداء الأسهم السعودية، في خطوةٍ تعكس ثقة صندوق الاستثمارات العامة في القدرات الاستثمارية لشركة بلاك روك، والتزامه بدعم وتمكين منظومة استثمارية قوية في أسواق المال السعودية.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

ويأتي خطاب النوايا في إطار جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة، وتمكين المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول الدولي انطلاقاً من المملكة . كما أن هذه الخطوة ستشكل إضافة جديدة للتفويض الاستثماري المنهجي في الأسهم السعودية الذي تم إطلاقه في يناير 2025، سعياً لتحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.

وتشكل علاقة الشراكة الحالية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة بلاك روك محطة هامة في دعم أهداف التنمية الوطنية وتعزيز قطاع إدارة الاستثمارات في المملكة، بما ينعكس إيجاباً على المشهد المالي المحلي عموماً.

وتجدر الإشارة إلى أن خطاب النوايا الموقّع اليوم غير ملزم، ويخضع لاستيفاء عدد من الشروط والأحكام والحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة واستيفاء مجموعة من المتطلبات المحددة مسبقاً.

نبذة عن بلاك روك

تسعى شركة بلاك روك إلى مساعدة المزيد من الناس على الاستمتاع بالرفاهية المالية. وباعتبارها وكيلاً ائتمانياً للمستثمرين ومزوّداً رائداً للتكنولوجيا المالية، تركز مهمة الشركة على مساعدة الملايين من الأفراد على بناء مدخرات تدعمهم طوال حياتهم من خلال تسهيل الاستثمار وخفض تكلفته. لمزيد من المعلومات عن "بلاك روك"، يرجى زيارة www.blackrock.com/corporate.

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

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