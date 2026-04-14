الرياض، أعلن صندوق التنمية السياحي، المُمكّن الوطني للقطاع السياحي، عن إطلاق برنامج "مسرّعة نمو السياحة" في نسخته السادسة، أحد برامج مركز نمو السياحة -الذراع المُمكّن غير التمويلي للصندوق- وذلك في إطار جهوده المستمرة لتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع السياحي وتسريع نموها، وتعزيز جاهزيتها للتوسّع والاستثمار.

وتُعد النسخة السادسة من المسرّعة برنامجاً تطويرياً مُكثفاً يبدأ بتاريخ (13-4-2026م) ولمدة 4 أشهر، ويُركّز على تقديم حلول غير تمويلية تشمل ورش عمل متخصصة، وجلسات إرشادية بإشراف نخبة من الخبراء، وربط المشاركين بالجهات ذات العلاقة في منظومة السياحة، إضافة إلى إتاحة فرص للتواصل مع المستثمرين والجهات التمويلية المهتمة بالقطاع.

كما يتضمّن البرنامج في هذه النسخة رحلة دولية إلى وادي السيليكون في الولايات المتحدة، لحضور القمة السنوية "Plug and Play Silicon Valley Summit"، بما يوفّر للمشاركين فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والتفاعل مع مستثمرين وخبراء دوليين، واستكشاف أحدث الاتجاهات والفرص في قطاع السياحة.

وفي تعليقه على إطلاق النسخة السادسة من المسرّعة، أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي الأستاذ قصي بن عبدالله الفاخري أن هذه النسخة تُجسّد التزام الصندوق المتواصل بدوره التمكيني لروّاد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع السياحي، وأضاف: "نحرص من خلال برامج مركز نمو السياحة على توفير برامج ومبادرات غير تمويلية تّركّز على بناء القدرات، وتسريع النمو، وربط المشاريع الواعدة بمنظومة القطاع والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030."

ويمٌر البرنامج بعدة مراحل تشمل: مرحلة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق ومرحلة التصفية الأولية ومرحلة المقابلات الشخصية، ومن ثم مرحلة المسرّعة والتي تتضمن الرحلة الدولية، وُصولاً إلى اليوم الختامي لعرض المشاريع (Demo Day)، والذي يُعد فرصة لعرض الشركات لمشاريعها أمام جمهور واسع من المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.

ويأتي هذا البرنامج ضمن منظومة برامج ومبادرات مركز نمو السياحة التي استفاد منها حتى الآن أكثر من 11,000 مستفيد، بهدف تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، ودعم أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

الجدير بالذكر أن النسخة السادسة من برنامج مسرّعة نمو السياحة تُعد استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، حيث أسهم البرنامج في تخريج أكثر من 30 شركة ناشئة قائمة في السوق تُقدّم حلولاً وتجارب سياحية مبتكرة، كما نجحت المشاريع المُمكّنة في جذب ما يزيد على 70 مليون ريال سعودي من الاستثمارات، مما يعكس الأثر الواقعي الذي يحققه مركز نمو السياحة في تمكين روّاد الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع السياحي.

صندوق التنمية السياحي:

يُعد صندوق التنمية السياحي المُمكّن الوطني لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، حيث يتجاوز دوره تقديم التمويل، ليشمل تحفيز الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسية الوجهات السياحية.

يعمل الصندوق على دعم روّاد الأعمال والمنشآت السياحية من خلال توفير حلول مالية وبرامج دعم غير مالية، كما يستقطب المستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في تطوير مشاريع سياحية كبرى.

يهدف الصندوق إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشراكات الإستراتيجية وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وإثراء تجارب الزوار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، ملتزماً بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للسياحة، ومؤكداً على قربه من المستثمرين والمهتمين بالقطاع.

#بياناتحكومية