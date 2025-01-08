ريباكينا تنضم إلى نخبة المحترفات المشاركات في البطولة إلى جانب داريا كاساتكينا وصيفة نسخة 2024 وبليندا بنشيتش بطلة نسخة 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، لاستضافة واحدة من أكثر نسخها تنافسية حتى الآن، بمشاركة نخبة من نجمات التنس العالميات. تُقام البطولة في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 1 إلى 8 فبراير المقبل، لتواصل ترسيخ مكانتها كحدث رياضي بارز في جولة رابطة محترفات التنس.

وتتصدر قائمة المشاركات البطلة الحالية إيلينا ريباكينا، المصنفة السادسة عالميًا، التي تعود إلى الملاعب بكامل لياقتها بعد موسم مليء بالتحديات. شهد النصف الثاني من العام الماضي تراجعًا في مشاركاتها بسبب معاناتها من التهاب القصبات وإصابة في الظهر، إلا أنها نجحت في استعادة تألقها. يُذكر أن ريباكينا حققت موسمًا مذهلًا في 2024، حيث توجت بثلاثة ألقاب ضمن جولة رابطة محترفات التنس، بما في ذلك بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، بطولة بريسبان الدولية، وبطولة بورشه للتنس في شتوتغارت.

في نسخة 2024 من البطولة، أظهرت ريباكينا أداءً استثنائيًا في القوة والدقة، حيث تفوقت في النهائي على داريا كاساتكينا بنتيجة 6-1، 6-4 لتحقق أول لقب لها في أبوظبي. هذا الأداء القوي يجعلها المرشحة الأبرز للدفاع عن لقبها في النسخة الحالية.

إلى جانب ريباكينا، تشهد البطولة مشاركة وصيفة العام الماضي، داريا كاساتكينا، التي تسعى للثأر من هزيمتها في النهائي. كما تعود السويسرية بليندا بنشيتش، بطلة نسخة 2023، إلى الملاعب بقوة بعد استئناف مشاركاتها في أكتوبر الماضي عقب فترة توقف قصيرة بسبب ظروف الحمل والولادة. تُعد بنشيتش واحدة من أبرز الأسماء المشاركة، بفضل سجلها المميز وروحها القتالية العالية، مما يضيف المزيد من الحماس إلى أجواء البطولة.

وعن النسخة الحالية، صرّح مدير البطولة نايجل جوبتا قائلاً: "لقد نجحت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز محطات التنس النسائي عالميًا. التتويج بلقب البطولة العام الماضي كان لحظة استثنائية في مسيرة ريباكينا، التي نتطلع لرؤية أدائها مجددًا وهي تدافع عن لقبها أمام نخبة من اللاعبات العالميات. البطولة هذا العام تتميز بقائمة مشاركات قوية تجعلنا نترقب واحدة من أكثر النسخ تنافسية في تاريخ البطولة."

إلى جانب ريباكينا وكاساتكينا، تشهد البطولة مشاركة النجمة التونسية أُنس جابر، التي تعود إلى الملاعب بعد تعافيها من إصابة في الكتف، ويتوقع أن تحظى بدعم جماهيري كبير كونها واحدة من أبرز الأسماء العربية. كما تضم قائمة المشاركات الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثانية عالميًا سابقًا، والبرازيلية بياتريس حداد مايا، التي تألقت بوصولها إلى نصف النهائي في النسختين السابقتين.

تستمر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة في تعزيز مكانتها كإحدى المحطات البارزة في جولة التنس النسائية، بفضل مستواها التنافسي العالي وتنظيمها المتميز. تتيح البطولة للجماهير فرصة الاستمتاع بمباريات مثيرة وتجربة رياضية فريدة، حيث يمكن حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي www.mubadalaabudhabiopen.com بأسعار تبدأ من 25 درهمًا فقط، مع دخول مجاني للأطفال خلال الأيام الخمسة الأولى.

حول بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة:

بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة هي إحدى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات تصنيف 500 نقطة، وتقدمها آي إم جي بالشراكة مع مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي. تُقام النسخة الثالثة من البطولة عام 2025 في مجمع التنس الدولي، مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

حول رابطة لاعبات التنس المحترفات:

تأسست رابطة لاعبات التنس المحترفات على يد اللاعبة المحترفة السابقة بيلي جين كينج في عام 1973 على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، وهي تمثل منظمة رائدة عالمياً في الرياضات الاحترافية للسيدات. تعتبر رابطة لاعبات التنس المحترفات من أكثر المنظمات الرياضية الشهيرة والمرموقة في العالم، وهي تضم أكثر من 1600 لاعبة من حوالي 87 دولة، وجميعهن يتنافسن لكسب النقاط ضمن تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات وإحراز ألقاب البطولات المرموقة. تتكون جولة هولوجيك لرابطة لاعبات التنس المحترفات سنوياً من حوالي 50 حدثًا وأربع بطولات جراند سلام، وتمتد عبر ست قارات وقرابة 30 دولة وإقليماً مع جمهور عالمي يزيد على 900 مليون شخص. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول رابطة لاعبات التنس المحترفات على الموقع الالكتروني wtatennis.com.

حول شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1045 مليار درهم إماراتي (284 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

حول مجلس أبوظبي الرياضي:

تأسس مجلس أبوظبي الرياضي بموجب القرار رقم 16 لسنة 2006. الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يتماشى مجلس أبوظبي الرياضي مع رؤية القيادة في الإمارة لتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية. وينظم المجلس سلسلة من الفعاليات الرياضية على مستوى العاصمة أبوظبي، ويحث سكانها على المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية، ويدعم الموهوبين وأصحاب المهارات في تحقيق إمكاناتهم الرياضية.

يؤمن مجلس أبوظبي الرياضي بأن الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية توفر الكثير من الفرص الايجابية أبرزها تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين مستوى اللياقة البدنية.

الرؤية

أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة .. ممارسة .. منافسة.. استضافة

الرسالة

خلق بيئة رياضية تساهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفير البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع، وتطبيق أفضل النظم العالمية المؤهلة للتنافس الرياضي باحترافية على المستويين المحلي والدولي، واستضافة أهم البطولات الدولية.

وجهة رياضية عالمية

يدعم مجلس أبوظبي الرياضي تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية الدولية في أبوظبي.

لمزيد من المعلومات حول مجلس أبوظبي الرياضي، يرجى زيارة:www.adsc.ae

حول آي إم جي

آي إم جي هي وكالة تسويق رياضي عالمية رائدة في مجالها، متخصصة في إدارة حقوق الوسائط والمبيعات، وإنتاج وتوزيع المحتوى متعدد القنوات، والشراكات التجارية، والخدمات الرقمية، وإدارة الأحداث الرياضية. تدعم الوكالة نمو الإيرادات وتوسيع قاعدة الجماهير وتعزيز الملكية الفكرية لأكثر من 200 اتحاد ورابطة وحدث وفريق رياضي، بما في ذلك الدوري الوطني لكرة القدم، الدوري الإنجليزي الممتاز، اللجنة الأولمبية الدولية، الدوري الوطني للهوكي، الدوري الرئيسي لكرة القدم، جولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين ورابطة لاعبات التنس المحترفات، نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه (ويمبلدون)، بطولة أوروبا لكرة السلة، جولة دي بي وورلد، ذا آر أند إيه، إلى جانب بطولة الفنون القتالية يو إف سي والمصارعة الحرة دبليو دبليو إي وبي بي آر. أي إم جي هي شركة تابعة لإنديفور، الشركة العالمية المتخصصة في الرياضة والترفيه.

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