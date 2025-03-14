أستانا، كازاخستان - أعلنت شركة بريسايت العالمية الرائدة في مجال تحليل البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن لقاء جمع بين فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، السيد قاسم جومارت توكاييف، والسيد توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، بهدف تعزيز التحوّل الرقمي في الدولة وتحسين رفاهية المواطنين.

وتركزت المناقشات خلال اللقاء على توسيع التعاون في مجالات الحوسبة عالية الأداء والتحوّل الرقمي، وتطبيق التقنيات المتقدمة في كازاخستان.

وأكد الرئيس توكاييف على الأهمية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية، وإنشاء مجمّع للحواسيب العملاقة في البلاد. كما عبّر عن اهتمام خاص بتوطين التكنولوجيا والتعاون مع الشركات الكازاخستانية في المبادرات المشتركة.

وتناول الاجتماع مشروع المدينة الذكية الذي أُعلن عنه مؤخرًا بالشراكة مع مدينة أستانا بقيمة 190 مليون دولار أمريكي. وأعرب الرئيس توكاييف عن دعمه لتبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز إدارة البنية التحتية الحضرية، ومن ذلك على وجه الخصوص، تأسيس مركز قيادة الذكاء الاصطناعي في مركز Alem.AI الوطني للذكاء الاصطناعي، كمبادرة رئيسية تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات البلدية بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي مركز قيادة وتحكّم المدينة الذكية في أستانا، ستستخدم "بريسايت" أحدث خوارزميات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تحليلات حركة المرور التنبؤية، والكشف الآلي عن الحوادث، والتعرف على المركبات، ورصد الحالات الشاذة. وسيؤدي دمج حلول الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز كفاءة الخدمات البلدية بشكل كبير، وتقليل أوقات الاستجابة للحوادث، وتحسين عمليات البنية التحتية الحضرية.

وصرح السيد براموتيدهام: "نُشيد بقيادة دولة كازاخستان لحرصها على تبني تقنية الأمة الذكية والتزامها بتطوير الذكاء الاصطناعي، لا سيما من خلال إنشاء مركز Alem.AI، ومن جانبنا ندعم هذه المبادرة دعمًا كاملًا، ونؤكد استعداد "بريسايت" لتوفير التكنولوجيا والخبرة والموارد اللازمة لترسيخ مكانة كازاخستان الرائدة على صعيد الاقتصاد الرقمي".

وجاء مشروع مدينة أستانا الذكية بعد فترة قصيرة من إعلانات رئيسية أخرى لشركة بريسايت في كازاخستان. ففي عام 2024، قامت وزارة التنمية الرقمية في كازاخستان، بالتعاون مع سامروك-كازينا، صندوق الثروة السيادية في كازاخستان، بتعيين شركة بريسايت لتطوير أحدث حواسيب الذكاء الاصطناعي الفائقة، ومجموعة مراكز البيانات، وذلك لدعم وتمكين مبادرات التحوّل الرقمي في البلاد.

كما التقى السيد براموتيدام مع السيد زينيس كاسيمبيك، عمدة أستانا، حيث ناقشا إطلاق مشروع المدينة الذكية، وتقييم التقدم الأخير، واتفقا على الخطوات الرئيسية القادمة.

وفي اجتماع منفصل، التقت شركة بريسايت بالسيد ماجزان مادييف، الرئيس التنفيذي لمركز أستانا، أكبر مركز تكنولوجي دولي في آسيا الوسطى، حيث ركزت المناقشات على تفاصيل تحديد موقع مركز قيادة الذكاء الاصطناعي في Alem.AI الذي أُطلق مؤخراً في Astana Hub، المركز الدولي المتطور للذكاء الاصطناعي.

كما التقى الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت بالسيد رينات بيكتوروف، محافظ مركز أستانا المالي الدولي لمناقشة فرص الاستثمار المحتملة، وأعربا عن اهتمامهما المشترك بتطوير مشاريع ضمن منظومة المركز.

وفي ختام زيارته، التقى السيد براموتيدهام بسعادة محمد العريقي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كازاخستان، حيث أطلعه على مشاريع وأنشطة "بريسايت" في كازاخستان ومنطقة آسيا الوسطى.

ومن خلال تطبيق بريسايت للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وأخلاقية، سيحظى المواطنون بخدمات عامة مُحسّنة، وبنية تحتية رقمية، مع إمكانية وصول أفضل للرعاية الصحية، وبيئات حضرية أكثر أمانًا وكفاءةضمن المشاريع التي تضطلع بها بريسايت في كازاخستان.

وأشار السيد براموتيدهام إلى أنّ الشركات الوطنية في كازاخستان ستكون مسؤولة عن نسبة 60% من إجمالي نطاق مشروع المدينة الذكية، ما يضمن الحفاظ على خطط توفير الوظائف وتعزيز القيمة المحلية وتنمية الاستثمارات في كازاخستان.

وخلال لقائه بالرئيس توكاييف، أشاد توماس براموتيدهام بقوّة اقتصاد كازاخستان وقدراتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن "بريسايت" تعمل بشكل عاجل على توسيع مكتبها وزيادة أعداد موظفيها في البلاد.

عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويملك أغلب أسهمها شركة G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتعد شركة رائدة على مستوى العالم في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات وخبرة الذكاء الاصطناعي لخدمة جميع القطاعات على اختلاف أحجامها، لإحداث تأثير إيجابي في الشركات وفي المجتمعات على حدٍ سواء. تتفوق بريسايت في تفسير البيانات من كافة المصادر لدعم اتخاذ القرارات المدفوعة بالرؤية الثاقبة بما يُسهِم في تشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمنًا وصحة وسعادة واستدامة. تعمل بريسايت اليوم، من خلال مجموعتها من المنتجات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على تمكين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التطبيقي في القطاعين الخاص والعام لمساعدة المؤسسات في تحقيق استراتيجياتها وطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي بشكلٍ أسرع.

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