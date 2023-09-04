المنامة، البحرين – أطلقت الجهات المنظمة للأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي جائزة المستثمر الذكي الخليجي في نسخته الثانية ضمن برنامج التوعية الاستثمارية "مُلم". تهدف الجائزة إلى رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية وذلك من خلال تشجيع الأفراد وطلبة المدارس والجامعات إلى تقديم محتوى ابداعي يساهم في نشر الوعي المالي.

والجدير بالذكر أن المشاركة مفتوحة لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لطرح أفكار إبداعية متعلقة بثقافة التعاملات المالية والاستثمارية، وذلك في نطاق أربع فئات أساسية: الفيديو، والرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والكتابة. وقد تم فتح باب استقبال الطلبات في سبتمبر الجاري وسوف يستمر حتى شهر نوفمبر، ليكون الاعلان عن الستة وثلاثون فائزاً في شهر ديسمبر المقبل، حيث تصل قيمة الجوائز في المسابقة إلى أكثر من مليون ريال سعودي.

وبهذه المناسبة صرح السيد علي هارون العامر مدير مراقبة الأسواق المالية بالإنابة بمصرف البحرين المركزي: "تعتبر هذه المسابقة أحد أهم مبادرات برنامج مُلم والذي من خلاله تسعى الجهات الرقابية للأسواق المالية لتعزيز الوعي وتحقيق مستوى عال من العادات المالية السليمة في مجال الأوراق المالية. ندعو جميع الأفراد وطلبة المدارس والجامعات من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين إلى المشاركة في هذه المسابقة."

للاطلاع على تفاصيل الجائزة يرجى زيارة الموقع الالكتروني لبرنامج مُلم mulimgcc.org.

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