سارة النعيمي: برنامج دوجو لريادة الأعمال يلعب دوراً أساسياً في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الابتكار ودعم أولوياتها الاقتصادية

اختار 62 شركة ناشئة في مراحلها الأولى من 257 شركة تمثل 365 مؤسساً من 38 جنسية

تضم الشركات التى تم اختيارها للمشاركة في البرنامج مؤسسين من 19 جنسية يمثلون 21 جامعة في جميع أنحاء الإمارات

3 مراحل أساسية تشمل "التحقق من حلول المشكلات" و"تطوير واختبار المنتج الرئيسي القابل للتجربة" و"استراتيجية الانطلاق في السوق وآراء العملاء"

45% من الشركات الناشئة تقودها شابات و29% نسبة المواطنين الإماراتيين من إجمالي المشاركين

في خطوة استراتيجية توسّع نطاق تأثيره الوطني، أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" النسخة الأحدث من برنامج "دوجو لريادة الأعمال" 2025، معززًا انتشاره ليشمل للمرة الأولى طلاب وخريجي الجامعات من جميع إمارات الدولة، في تأكيد على التزام "شراع" بتمكين الجيل القادم من المؤسسين الشباب وتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لإطلاق شركاتهم الناشئة.

واستقطب البرنامج في نسخته الجديدة 257 طلب مشاركة تمثل 365 مؤسسًا من 38 جنسية، اختير منهم 62 مشاركًا للانضمام إلى البرنامج المكثف الذي يمتد على مدار 12 أسبوعًا، بينهم 3 فرق متميزة تم اختيارها نظراً لقدراتها الفريدة.

برنامج يعكس تنوعاً ملحوظاً في المشاركات

يبرز البرنامج تنوعًا ملحوظًا، حيث تضم الشركات التى تم اختيارها للمشاركة في البرنامج مؤسسين من 19 جنسية ينتمون إلى 21 جامعة في الدولة، كما تقود 45% من الشركات الناشئة شابات، فيما يمثل المواطنون الإماراتيون 29% من إجمالي المشاركين، ما يعكس التفاعل المحلي القوي والانفتاح على روح ريادة الأعمال العالمية في آن واحد.



تركيز على القطاعات الاستراتيجية

وجاء اختيار الشركات الناشئة بناءً على توافقها مع "مراكز التميز" التي أطلقها "شراع" لدعم القطاعات الأربعة ذات الأولوية في الإمارة، حيث تم اختيار 11 شركة في قطاع الاستدامة، و9 شركات في قطاع تكنولوجيا التعليم، و4 في قطاع الصناعات الإبداعية، و3 في قطاع الصناعات المتقدمة، ترجمة للأولويات الاقتصادية والبيئية في دولة الإمارات.

ترسيخ مكانة الشارقة ودولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها في قطاع ريادة الأعمال والابتكار

وحول إطلاق دورة العام الجاري من البرنامج، قالت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "رؤيتنا تتمثل بترسيخ مكانة الشارقة وتعزيز تنافسيتها في قطاع ريادة الأعمال والابتكار على المستوى العالمي، من خلال رعاية المشاريع المحلية التي تقدم حلولاً عملية مبتكرة للتحديات التي يشهدها العالم.

وأضافت: يشكل برنامج دوجو لريادة الأعمال خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، إذ يعد واحداً من أبرز مبادراتنا الرائدة التي أسهمت في الإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات بحصولها على المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، فمن خلال التميز في أطر الأعمال التي تشمل البرامج الريادية، تلعب مبادرات كبرنامج دوجو لريادة الأعمال دوراً أساسياً في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الابتكار، ودعم أولوياتها الاقتصادية، ويستند هذا الدعم الشامل لرواد الأعمال الشباب إلى منظومة شراع، مسهماً في ترجمة الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستقبلية وأثر اجتماعي إيجابي مستدام".

تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع جاهزة للانطلاق في الأسواق

ويتضمن البرنامج 3 مراحل مكثفة، وتم تصميمه لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع جاهزة للانطلاق في السوق، وفي الشهر الأول، يركز المؤسسون المشاركون على "التحقق من حلول المشكلات" ويتفاعلون مع البحوث المتعلقة بالأسواق لتحسين قيمة مقترحاتهم وعروضهم، وفي الشهر الثاني، ينتقل المشاركون إلى مرحلة "تطوير واختبار المنتج الرئيسي القابل للتجربة" مستفيدين من التوجيه الذي يوفره البرنامج لبناء نماذج أعمال أولية، ويبلغ البرنامج ذروته في الشهر الأخير ضمن مرحلة "استراتيجية الانطلاق في السوق وآراء العملاء"، مزوداً المشاركين بالأدوات اللازمة لتحسين نماذج أعمالهم وجذب العملاء.

فرص ومزايا حصرية

وتتضمن العوامل الأساسية لنجاح "برنامج دوجو لريادة الأعمال" تكامله واستفادته من منظومة الدعم الشاملة التي يوفرها "شراع" في جميع مراحل ومحطات الرحلة الريادية، إذ يستفيد المشاركون من ورش العمل التي يقدمها خبراء عالميون، والتوجيه الفردي الذي يوفر حلولاً متخصصة للتغلب على التحديات الفريدة التي تواجه كل شركة ناشئة، إلى جانب الوصول إلى مساحة التعاون والعمل المشترك في مراكز "شراع" ضمن "الجامعة الأمريكية في الشارقة"، والدعم والخدمات القانونية، كما يوفر البرنامج للمشاركين فرصاً حصرية للتواصل مع المؤسسين والمستثمرين وقادة قطاع الأعمال.

ويحصل المشاركون على حزمة مزايا تتجاوز قيمتها 3 ملايين درهم، تشمل تخفيضات على الخدمات السحابية، أدوات برمجية، واستشارات متخصصة، كما سيتم اختيار أفضل ثلاث شركات للحصول على منح مالية مباشرة تدعم إطلاق مشاريعهم.

تأهيل للمرحلة التالية

وستتأهل أفضل الشركات الناشئة من هذه الدورة تلقائيًا إلى "برنامج دوجو المتقدم لريادة الأعمال" الذي ينطلق صيف 2025، في خطوة تترجم التزام "شراع" بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وخارطة طريقها للمستقبل.

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