أبوظبي، وقّعت مدينة برجيل الطبية (BMC)، المستشفى الرائد في مجال الرعاية والأبحاث في دولة الإمارات ، وجمعية الإمارات للثلاسيميا (ETS) مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في رعاية المرضى، والمشاركة المجتمعية، والتوعية العامة لمرضى الثلاسيميا، وسيتم تقديم هذه الخدمات من خلال مركز الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي الذي إفتتح مؤخراً في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، و يضم نخبة من الخبراء العالميين في هذا المجال.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في حفلٍ أُقيم في مقر مدينة برجيل الطبية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، حيث وقع عن جمعية الإمارات للثلاسيميا الدكتور خالد يوسف الخوري عضو مجلس الأمناء للجمعية ومدير المقر الرئيسي في أبوظبي و عن برجيل جون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، بحضور عبد الباسط مرداس نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندسة عزة سليمان عضو مجلس إدارة الجمعية، والبروفيسور خالد مسلم مدير مركز الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي في مدينة برجيل الطبية ورئيس قسم الأبحاث في برجيل القابضة، والدكتور أنور سلام المستشار الطبي لبرجيل القابضة، والدكتور محمد فتيان المدير الطبي لمدينة برجيل الطبية وبرجيل القابضة.

وأكد الحضور التزامهم المشترك بتحسين جودة حياة مرضى الثلاسيميا المعتمدين على نقل الدم في جميع أنحاء دولة الإمارات ، وبموجب مذكرة التفاهم سيتعاون الطرفان في مجالات الرعاية الصحية، والدعم المُركِّز على المريض، إلى جانب مبادرات التوعية المجتمعية.

تحسين الوصول للرعاية الصحية

كجزءٍ من الاتفاقية، ستقدم مدينة برجيل الطبية، باقة رعاية سنوية مُخصَّصة لمرضى الثلاسيميا المعتمدين على نقل الدم المُحالين من قِبَل جمعية الإمارات للثلاسيميا، فيما تهدف هذه المبادرة إلى ضمان رعاية مُستدامة وعالية الجودة للمرضى الذين يعتمدون على عمليات نقل الدم المُنتظمة والرعاية مُتعددة التخصصات، حيث سيتعاون الطرفان لتحقيق هدفٍ مُشترك يتمثل في تخفيف العبء المالي على العائلات غير المُغطاة بالتأمين الصحي مع الحفاظ على معايير سريرية عالمية المستوى.

ولدمج آراء المرضى بشكل مباشر في منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز بيئة داعمة تركز على المرضى، ستُرشّح جمعية الإمارات للثلاسيميا ممثلاً للمرضى للعمل في مركز الثلاسيميا كأخصائي اجتماعي، سيدعم هذا الشخص تثقيف المرضى ودعمهم، ويساعد في تنظيم أنشطة مشتركة لجمع التبرعات، وسيكون بمثابة حلقة وصل رئيسية بين المؤسستين.

تُركز مذكرة التفاهم أيضاً على تفعيل الجهود المشتركة في حملات التوعية والتثقيف والإعلام المتعلقة بالثلاسيميا، حيث سيتعاون الطرفان في مبادرات تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمرضى، وعائلاتهم، والمجتمع ككل لتعزيز فهم المرض وأساليب الرعاية الحديثة، وتعزيز الفحص والتشخيص المبكر، وتشجيع التبرع الطوعي بالدم، سيستفيد هذا التعاون من شبكة كل منظمة وخبرتها لتوسيع نطاق التواصل والظهور على مستوى الدولة.

وقال الدكتور خالد يوسف الخوري: "من خلال تعاوننا مع مدينة برجيل الطبية، نعزز رسالتنا المتمثلة في تحسين نتائج المرضى وتمكين عائلاتهم، تجسد مذكرة التفاهم هذه روح التعاون التي ستدفع عجلة التقدم المستدام في رعاية مرضى الثلاسيميا في جميع أنحاء دولة الإمارات ".

وأوضح أن جمعية الإمارات للثلاسيميا، تسعى ضمن رؤيتها إلى دعم المرضى وتمكينهم من التمتع بحياة أفضل من خلال توفير رعاية شاملة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع الأبحاث العلمية والشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير بروتوكولات العلاج والرعاية الداعمة، كما تهدف الجمعية إلى أن تكون نموذجاً وطنياً في التمكين الإنساني، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في الارتقاء بجودة الحياة الصحية لجميع أفراد المجتمع.

من جهته، قال البروفيسور خالد مسلم،: "تعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لتقديم أفضل رعاية طبية وبناء مجتمع داعم وواعٍ لمرضى الثلاسيميا وعائلاتهم، بالتعاون مع جمعية الإمارات للثلاسيميا، نهدف إلى وضع معايير جديدة للرعاية الشاملة والرحيمة".

تمثل هذه الشراكة إنجازًا آخر في دور أبوظبي المتنامي كمركز لأمراض الدم المتقدمة ورعاية الأمراض النادرة، مما يسلط الضوء على استثمار الإمارة المستمر في الصحة والابتكار ورفاهية المرضى.

