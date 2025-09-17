نواكشوط، موريتانيا: بحضور فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ شارك سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في موريتانيا، الذي يأتي بمنحة كريمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (70) مليون دولار، كما حضر مراسم الحفل معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي ومعالي وزير الصحة الدكتور عبدالله سيدي محمد وديه ومعالي وزير الاقتصاد والمالية في موريتانيا السيد سيد أحمد ولد أبوه، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، ومسؤولين آخرين، ويمثّل هذا المشروع خطوة في مسار دعم القطاع الصحي وتعزيز التنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،

ويهدف مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تعزيز الرعاية الصحية في موريتانيا، من خلال إنشاء صرح طبي متكامل بسعة 300 سرير طبي، يضم مختلف التخصصات الطبية والعيادات المتخصصة والمرافق الحديثة منها الطوارئ والأطفال والنساء والولادة والعناية المركزة وعلاج أمراض الكلى وغيرها، والإسهام في تأهيل الطلاب والكوادر الطبية بما يواكب الاحتياجات الصحية، كما يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية لسكان العاصمة، وأن يكون المستشفى مركزًا مرجعيًا لخمسة عشر مستشفى وداعماً للمؤسسات الصحية المتخصصة ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة في موريتانيا.

الجدير بالذكر أنه يأتي تمويل هذا المشروع في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية، إذ قدّم الصندوق منذ عام 1979م للجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ التمويل لتنفيذ (20) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (665) مليون دولار، بالإضافة إلى المنح المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق التي تبلغ أكثر من (172) مليون دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي المستدام في موريتانيا.

نبذة عن الصندوق السعودي للتنمية

الصندوق السعودي للتنمية (SFD) مؤسسة سعودية حكومية تُقدم قروضًا إنمائية مُيسّرة، لتمويل مشروعات وبرامج إنمائية في الدول النامية، إذ قدّم الصندوق منذ إنشائه في عام 1974م؛ أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية، بقيمة إجمالية تجاوزت 22 مليار دولار أمريكي، وتشمل تلك المشروعات والبرامج قطاعات النقل والاتصالات، والبنية الاجتماعية، والزراعة، والطاقة، والصناعة والتعدين، وغيرها؛ للإسهام في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين مستويات معيشة المجتمعات النامية والأقل نموًا، كما يعمل الصندوق على تعزيز التعاون الإنمائي من خلال الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية سعيًا للوصول إلى تنمية دولية مستدامة.

