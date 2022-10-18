أعلنت حكومة اليابان عن إجراءات جديدة تتيح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بدخول اليابان دون الحاجة إلى تأشيرة، و سيطبق الإجراء إعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

متطلبات الحصول على إجراء الإعفاء من التأشيرة الجديد:

• مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يحملون جوازات سفر عادية سارية المفعول لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي جوازات سفر" إيكاو ICAO” المتوافقة مع منظمة الطيران المدني الدولي.

التدابير الجديدة للإعفاء من التأشيرة:

• الغرض من الزيارة: إقامة قصيرة الأجل (لمشاهدة معالم المدينة أو العمل أو زيارة الأقارب / الأصدقاء ، إلخ.)

• مدة الإقامة: 30 يوما

ملاحظة:

• نظرا لأن مدة الإقامة تقتصر على 30 يوما ، فإن أولئك الذين يخططون للبقاء في اليابان لأكثر من 30 يوما أو يرغبون في العمل في اليابان يحتاجون إلى الحصول على التأشيرات ذات الصلة مقدما.

ملاحظات المدير التنفيذي لدى منظمة السياحة الوطنية اليابانية في الشرق الأوسط "كوباياشي دايسوكي"

يسرنا أن نرحب بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بدون تأشيرة دخول إلى اليابان، ونأمل أن يستفيد العديد من المواطنين الإماراتيين من هذه الفرصة.

بعد استطلاع للرأي أجريناه العام الماضي، أجاب 44٪ من المواطنين الإماراتيين الذين شملهم الاستطلاع والذين زاروا اليابان سابقا، أن الأنشطة في الطبيعة كانت العنصر الأكثرتشويقاً في رحلتهم.

و مع وضع ذلك في الاعتبار، أود أن أقترح بشكل خاص شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر كأفضل شهرين لتجربة الجمال الطبيعي لأوراق الشجر الخريفية الشهيرة عالميا في اليابان.

في هذا الوقت أيضا ، تبدأ بعض منتجعات التزلج على الجليد في فتح أبوابها للزوار قبل ذروة موسم التزلج الذي يمتد من يناير إلى مارس من منتجعات التزلج في نيسيكو في هوكايدو في الشمال ، إلى هاكوبا في ناغانو في وسط اليابان .

تعد اليابان وجهة مثالية للمبتدئين والخبراء في التزلج على حد سواء ، وكذلك العائلات التي لديها أطفال ، والأزواج الذين يبحثون عن مغامرة ممزوجة بتجارب ثقافية فريدة من نوعها.

نحاول دعم جذب المسافرين الإماراتيين هذا الشتاء للقدوم إلى اليابان للتزلج على الجليد، وتجربة مطبخنا اللذيذ والمتنوع، وتجديد نشاطهم من خلال الإسترخاء في ينابيعنا الساخنة.

المرجع: يرجى التحقق من هذه الموارد من خلال مزيد من المعلومات.

- إجراء جديد للإعفاء من التأشيرة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يحملون جوازات سفر عادية

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