مسقط: مُعززةً تجربة التمويل في سلطنة عُمان، الوطنية للتمويل تواصل تقديم جودة خدمات منقطعة النظير لضمان توفير تجربة استثنائية للعملاء تتميّز بالسرعة والبساطة، تعتبر الوطنية للتمويل – شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- الإختيار الأمثل للأفراد الراغبين بالحصول على حلول تمويلية ميسرة. إذ تواصل الشركة صياغة معايير جديدة في الصناعة، مبنية على فهم مستجدات السوق المتغيرة واحتياجات العملاء.

حيث يعكس هذا التفاني الجهود الحثيثة التي تبذلها الوطنية للتمويل لتمكين الأفراد من تحقيق أحلامهم الطموحة بإعتبارها شريك التقدم المفضل لهم.

وعلى ضوء تأثير التحول الرقمي المُبتكر على القطاع المالي، تدرك الوطنية للتمويل أهمية تعزيز الراحة من خلال تقديم خدمات سريعة وسلسة خالية من التعقيد. إذ قوّت الشركة محفظتها الشاملة بمجموعة متنوعة من الحلول الرقمية التي تهدف إلى تسهيل العمليات، مما يتماشى مع جهودها الرامية إلى تمكين العملاء من تحقيق تطلعاتهم الشخصية والريادية بكل سهولة.

كما أكّد من جانبه الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل قائلاً: "يُجسّد التزامنا بتقديم حلول تمويلية سريعة وسهلة ومرنة نهجنا المتمحور حول احتياجات عملائنا الأعزاء، بالإضافة إلى تركيزنا على رفع معايير جودة الخدمة ودفع حدود الإبتكار. سنواصل تبسيط وتيسير العمليات، وتقديم حلول استثنائية، من أجل دعم عملائنا في مسيرة أعمالهم، لنكون بذلك شركاء التقدم في إنجازاتهم الشخصية والتجارية والأخذ بها لآفاق جديدة من النمو والتطوير."

من خلال دمج أحدث التقنيات، بما في ذلك تطبيق الوطنية للتمويل على الهاتف النقال، وأجهزة الخدمة الذاتية في عدة أفرع للوطنية للتمويل، ومساهمة الموظفين الفعّالة، لتقديم خدمات سريعة مُبسطة. علاوة على ذلك، الحصول على موافقات سريعة، تُمكّن العملاء الأفراد من الوصول السريع إلى تمويل السيارات والسلع الاستهلاكية، حيث تُشكّل دعمًا حيويًا لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البقاء على مسار أهدافهم وتحقيق طموحاتهم الريادية.

من خلال اعتماد وجهات مباشرة سهلة الاستخدام، تواصل الوطنية للتمويل جعل منتجاتها سهلة الوصول لفئات عدة داخل المجتمع. مع فترات سداد مرنة وحلول تمويل قابلة للتخصيص، تهدف الوطنية للتمويل إلى تلبية احتياجات العملاء المتنامية بطرق مبتكرة تتناغم مع أهدافهم الريادية، ومن خلال توجيهات مدراء العلاقات ذوي الخبرة عبر فروع الشركة المتفرعة في جميع أنحاء البلاد، والذي يبلغ عددها 21 فرع استراتيجي مزود بكافة الخدمات.

من خلال تقديم خدمات تتسم بالسرعة والبساطة والمرونة، تستمر الوطنية للتمويل ريادة مشهد التمويل في سلطنة عُمان ببراعة. وعبر وضعها احتياجات العميل في صلب عمليات الشركة، تواكب الوطنية للتمويل التطورات الناشئة ومستجدات السوق، من خلال تصميم منتجات خدمات تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء الأفراد وعملاء الشركات، مُعززة بذلك من سمعة الشركة بإعتبارها شريكًا للتقدم.

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