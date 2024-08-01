المشعان: تبرع سخي من "الوطني" ونسعى لتطوير الواجهات البحرية من أجل رفاهية مرتاديها

الصقر: المشروع يعد نموذجاً لترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مبادرة "الوطني" تدعم التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق رؤية الكويت 2035

نظم بنك الكويت الوطني زيارة ميدانية لموقع مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ، وذلك للاطلاع على سير العمل في هذا المشروع السياحي والترفيهي الحيوي، والذي يمتد على مسافة 1.7 كيلو متر مربع، وما تم إنجازه بعد مرور ثلاثة أشهر على انطلاق أعماله الإنشائية.

وكان في مقدمة المشاركين في الزيارة، وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، إضافة إلى نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في بلدية الكويت، المهندسة ميساء بوشهري، ورئيس الفريق الذي شكلته البلدية للإشراف وإدارة مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ، المهندسة أمينة حمادة، وأعضاء الفريق، كما شارك من بنك الكويت الوطني كل من مدير عام مجموعة الإدارة الهندسية، المهندس عزت حلال، ونائب مدير عام ورئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، منال المطر، ومساعد مدير عام مجموعة الإدارة الهندسية، المهندس أحمد عاصي، والمدير التنفيذي ورئيس قسم العلاقات العامة وإدارة الفعاليات، طلال التركي.

وخلال جولتهم في الموقع، تعرف الزوّار على ما تم إنجازه منذ انطلاق الأعمال الإنشائية في المشروع في بداية مايو الماضي، حيث يجري العمل على قدم وساق، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 11 شهراً، أي في نهاية شهر مارس من العام 2025، ليكون شاطئ الشويخ بعدها جاهزاً لاستقبال مرتاديه بحلته الجديدة.

والجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني كان قد وقع في شهر مايو من العام الماضي اتفاقية مع بلدية الكويت تبرع بموجبها بمبلغ 3 ملايين دينار، وذلك تطوير وإعادة تأهيل واجهة الشويخ البحرية، لتوفير كل ما يحتاجه زوارها، مع التركيز على توفير مرافق عصرية تتميز بأعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يدعم استدامة الصحة والرياضة والترفيه في الكويت.

وفي هذه المناسبة، أكدت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، أن هذا المشروع يأتي ضمن إستراتيجية تستهدف من خلالها البلدية الشراكة مع كل الجهات المهتمة بالتنمية، وبما يدعم رؤية الكويت 2035، مشيدة بالتبرع السخي لبنك الكويت الوطني لهذا المشروع الحيوي، والمتوقع أن يتم إنجازه في نهاية مارس من العام الماضي.

وأوضحت أن مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ يأتي ضمن سعي البلدية المستمر لتطوير الواجهات البحرية في البلاد من أجل تحقيق رفاهية مرتاديها، سواءً من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، أو من زوار البلاد من الخارج.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر: "تأتي هذه الزيارة للاطلاع على سير العمل في مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ، الذي يعد نموذجاً لترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت".

وأضاف الصقر أن مبادرة بنك الكويت الوطني بالتبرع للمشروع تأتي ضمن جهوده لدعم التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035 التي تؤكد على أهمية تنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه في البلاد، مبيناً أن هذه المبادرة تعكس أيضاً مواصلة البنك مساندته لخطة العمل المناخية للدولة، بما يدعم تعهد الكويت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأوضح أن المشروع يتكوّن من 4 مناطق رئيسية، توفّر كل منها الاحتياجات المختلفة لمرتادي الشاطئ، مع الحرص على تخفيف الأضرار البيئية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يعكس التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بمفهوم الاستدامة البيئية من جهة، ويعزز ريادة البنك على صعيد المسؤولية الاجتماعية من جهة أخرى.

ويحرص بنك الكويت الوطني على دعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، من خلال ما يحرزه من تقدم في تحقيق أهدافه البيئية، وإستراتيجيته لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة أنشطته وأعماله بما يعظم القيمة المضافة لكافة أصحاب المصالح، ومساهمته في تعزيز جهود القطاع المصرفي لتسريع التحول إلى اقتصاد خال من الكربون.

محتويات المشروع

يحتوي مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ على المناطق التالية:

المنطقة الأولى: تتضمن ملاعب رياضية ومناطق ترفيهية ومساحات خضراء واسعة، تسمح بممارسة الأنشطة الخارجية، بالإضافة إلى أعمال ترميم المسجد ودورات المياه والأكشاك التجارية الموجودة ضمن المشروع. كما تضم المنطقة مواقع لأعمال مستقبلية لعدد من الأكشاك وأجهزة الصرف الآلي (ATM) والصراف التفاعلي (ITM).

المنطقة الثانية: تحتوي على مساحة شاطئية رملية تتوسطها مقاعد خشبية.

المنطقة الثالثة: تشتمل على حديقة مغلقة تحتوي على مساحات خضراء كبيرة وأشجار، وساحات للاسترخاء والجلوس والتأمل، لخلق بيئة هادئة.

المنطقة الرابعة: تضم نقطة البداية للمشروع ولعبة الدامة التفاعلية (ذات قطع كبيرة الحجم)، إضافة إلى مساحات خضراء واسعة تسمح بممارسة الأنشطة الخارجية وساحات متعددة الاستخدامات.

فريق إدارة المشروع

يضم الفريق الذي شكلته بلدية الكويت للإشراف وإدارة مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ برئاسة المهندسة أمينة حمادة في عضويته كلاً من: المهندس خالد عبداللطيف الكندري، والمهندسة سارة القحص، والمهندسة إيمان الكندري، والمهندس أحمد العنزي، والمهندسة حصة الصانع، والمهندسة روعة الرضوان.

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