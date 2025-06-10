أبوظبي الإمارات العربية المتحدة: في إطارتعزيز الشراكات المؤسسية وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في دولةالإمارات العربية المتحدة، قامت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة تعريفية لشرطة دبي بهدف مد جسور التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

ترأس وفد الهيئة سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة، وبمشاركة كلاً من الدكتور عبدالعزيز النومان، عضو مجلس أمناء الهيئة وسعادةا لدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، والسيد عمرو القحطاني مديرمكتب الرئيس، والسيد عبدالعزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، والسيدة فاطمة الحوسني رئيس قسم التوعية والتثقيف، والسيدة كليثم الكعبي من المركز الإعلامي.

وكان في استقبال الوفد سعادة اللواء حارب محمد سعيد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائدالعام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، سعادة اللواء دكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة.

وخلال اللقاء اطلع وفد الهيئة على أفضل الممارسات المعتمدة وفق المعايير العالمية في مجالات التعامل مع الجمهور، والأطر التنظيمية لحماية الحقوق أثناء الإجراءات الشرطية، والابتكار في منظومة الخدمات الشرطية الموجهة للمجتمع وفق أحدث التقنيات الحديثة مع مراعاة الجوانب الإنسانية.

وقد استعرض وفد الهيئة اختصاصاتها ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدين أهمية التعاون مع الجهات الشرطية والأمنية لدعم منظومة العدالة وترسيخ المبادئ الإنسانية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد سعادة مقصود كروز أن الزيارة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التواصل مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والإتحادي، وتعزيز وعي العاملين في القطاعات الحيوية بأدوار الهيئة وآليات التنسيق معها وأوجه التعاون المشترك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.

حول الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:

أُنشئت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها واختصاصاتها. وتهدف الهيئة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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