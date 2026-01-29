المنتدى يُعقد في الرياض يومي 3 و4 فبراير 2026

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومنتدى دائرة قادة التجزئة العالمي عن شراكة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة الرياض منصةً عالمية لقيادة قطاع التجزئة وجذب الاستثمارات ودعم التحول الاقتصادي. ومن المقرر أن يُعقد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026 في الرياض يومي 3 و4 فبراير 2026.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض دور الشريك الرئيسي وأحد أبرز الشركاء من القطاع العام، بما يسهم في مواءمة أجندة منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي مع أولويات تطوير مدينة الرياض، وربط الرؤى العالمية بأجندة التحول التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور مارتن ديفيز، رئيس قسم التميّز الحضري في الهيئة الملكية لمدينة الرياض: "يُعد قطاع التجزئة أحد الممكنات الأساسية لمستقبل الرياض الاقتصادي والعمراني. وتعكس هذه الشراكة تركيزنا على بناء منظومات عالمية تنافسية تدعم الاستثمار والإنتاجية والأداء الحضري طويل الأمد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030."

ومن جانبه، قال بانوس ليناردوس، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي: "أصبحت الرياض إحدى أكثر المدن تأثيرًا على مستوى العالم في مستقبل التجزئة وأنماط الحياة والابتكار الحضري. وتعكس هذه الشراكة التزام المنتدى بتعزيز الحوار العالمي، مع الإسهام المباشر في دعم مسيرة التحوّل التي تشهدها المملكة".

وسيستقطب منتدى 2026 قادة من القطاعين العام والخاص، بدعم من نخبة من الشركاء البارزين في القطاع الخاص، بما يعكس دور المنتدى كمنصة موثوقة للتفاعل على مستوى القيادات العليا عند تقاطع السياسات والاستثمار وقيادة القطاعات.

نبذه عن منتدى دائرة قادة التجزئة:

يعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع أبرز قادة القطاع وصنّاع القرار والمبتكرين في مجال التجزئة والمستهلك لقيادة تغييرات إيجابية في الصناعة. ويشكّل المنتدى المرحلة التالية مسيرة دائرة قادة التجزئة التي امتدت لأكثر من اثني عشر عاماً، وسعت خلالها إلى ربط وتمكين صناع القرار في قطاعات التجزئة والقطاعات المرتبطة بالمستهلك. وبالإضافة إلى الاجتماع السنوي لقادة التجزئة في الرياض، ينظم المنتدى سلسلة من الفعاليات الدولية البارزة، بما في ذلك قمة الموضة في ميلانو وقمة الرؤساء التنفيذيين في نيويورك.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

الموقع الإلكتروني www.rlcglobalforum.com |

لينكدإن www.linkedin.com/company/rlcglobalforum |

إكس www.x.com/rlcglobalforum |

إنستغرام | www.instagram.com/rlcglobalforum/

للاستفسارات الإعلامية أو لطلب دعوة لحضور الفعاليات الصحفية، يرجى التواصل مع:

فريق العلاقات العامة – منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي (سيك نيوجيت الشرق الأوسط)

دانييلا جوريني| daniela.gorini@secnewgate.com | 0581293083

منى مشهور | +966 53 538 4828 |mona.mashhoor@secnewgate.com

محمد الفقي | +966 56 750 8785 | mohamed.elfeki@secnewgate.com

