وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اتفاقية تعاون مع الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا؛ بهدف تعزيز حماية الآثار القديمة بشكل مستدام، وتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود الحفاظ على المعالم ذات القيمة التاريخية.

وجاءت الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة من الجانبين للاهتمام بالتاريخ الإنساني المشترك والحفاظ عليه، حيث تعدان العلا والبترا مركزين للحضارة النبطية، التي استقرت وازدهرت فيها.

وتتضمن الاتفاقية تبادل المعارف والمهارات، والزيارات والجولات، وتعزيز التعليم والمشاركة المجتمعية في مجالات التاريخ والإرث الإنساني والحفاظ على التراث، فضلاً عن استكشاف فرص جديدة متعلقة بالاستراتيجيات المستقبلية.

وتعكس كلّ من العلا والبترا، الإبداع الحضاري والإتقان المعماري لدى الأنباط قديمًا، إذ يكشف "درب البكرة"، الذي يربط الحِجر بالبترا، عن العديد من النقوش باللغات العربية والثمودية والنبطية، مما يشير إلى أهميته ودوره الحيوي بالمنطقة.

وتدعم الاتفاقية برنامج "الرواة" الذي أطلقته الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والذي يوفر تدريبًا تعاونيًا لأبناء وبنات الوطن في العلا.

وبموجب الاتفاقية، تنضم الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا إلى شبكة شركاء الهيئة الدوليين، التي تضم منظمات مثل: "اليونسكو"، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، و"الآيكوموس"، وتسهم من خلال القادة والخبراء في صون التراث الثقافي والطبيعي.

وتعد الاتفاقية استمرارًا لتعميق الشراكات مع مختلف القطاعات الأردنية، مثل الخطوط الجوية الملكية الأردنية، التي تسيّر رحلات جوية إلى العلا، كذلك شركة خمّاش للتصميم المعماري والتي تعمل كجزء من فريق التصميم والبناء الذي يقوم بتطوير مشروع "سدرة العلا".

-انتهى-

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