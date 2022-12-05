سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: تعمل الهيئة على توفير أفضل الظروف لدعم الكفاءات الشابة عبر دراسة الفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية.

سعادة عبدالله محمد العور: تحرص المؤسسة على تعزيز التكامل الحكومي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تهدف إلى دعم الشباب في مجالات مختلفة.

· تدريب الكفاءات الشابة في المراحل الدراسية المختلفة من خلال الاستفادة من بعض الصالات الرياضية في الأصول التعليمية التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة.

· رفع مستوى النشاط الرياضي في القطاع التعليمي وتقديم الدعم اللازم من الطرفين لتنفيذ وإنجاح المبادرات والمشاريع المختلفة.

الإمارات العربية المتحدة: وقعت الهيئة العامة للرياضة ومؤسسة صندوق المعرفة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز وتنظيم سبل الشراكة بين الجانبين للاستفادة من بعض الأصول التعليمية التابعة للمؤسسة وتوفيرها لتدريب الكفاءات الشابة وطلّاب المدارس لدعم مشاركتهم في الأنشطة الرياضية المتعددة وتأهيلهم للانضمام للمنتخبات الوطنية في المستقبل. وتم توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع

التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وسعادة عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة.

وتساهم الاتفاقية في دعم الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتعزيز تبادل الخبرات، بما يتماشى مع ركائز منظومة عمل الهيئة المتمثلة بالحوكمة والشراكة والإنجاز. وقال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: "تعمل الهيئة على توفير أفضل الظروف لدعم الكفاءات الشابة عبر دراسة الفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية بما يتماشى مع مبادئ الخمسين الرامية إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والبناء المستمر للمهارات، وسنعمل في الفترة المقبلة على توفير جميع المتطلبات التي تساهم في تطوير المنشآت لكي تفي بهذا الغرض".

كما تدعم الاتفاقية تطوير التواصل المؤسسي ورفع مستوى النشاط الرياضي في القطاع التعليمي، والتنسيق وتقديم الدعم اللازم من الطرفين لتنفيذ وإنجاح المبادرات والمشاريع المختلفة. وقال سعادة عبدالله محمد العور: "تحرص المؤسسة على تعزيز التكامل الحكومي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تهدف إلى دعم الشباب في مجالات مختلفة منها النشاط الرياضي، ونتطلع إلى المزيد من العمل والتعاون المستقبلي مع الهيئة العامة للرياضة عبر تنفيذ مبادرات مختلفة تخدم أهدافنا المشتركة بما يعزز التوجه نحو استقطاب المواهب الرياضية الشابة من مختلف المراحل الدراسية وتطويرها في دبي".

واستضافت هذه الأصول التعليمية التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة العديد من البطولات في ألعاب فردية وجماعية مختلفة، وبظل هذه المذكرة ستنضم هذه الأصول إلى مجموعة المنشآت التي تتيحها الهيئة العامة للرياضة للاتحادات الرياضية، بهدف السعي إلى المساهمة في تطوير المنتخبات الوطنية وتوفير أفضل الظروف لتدريب الرياضيين وتحضيرهم للمشاركات الإقليمية والدولية.

وتشجع الهيئة العامة للرياضة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الرياضي والقطاع الخاص على الاستفادة من المنشآت الرياضية التابعة لها، حيث توفر الهيئة أيضاً مجمع زايد الرياضي الموجود في إمارة الفجيرة والذي استضاف العديد من البطولات الإقليمية والدولية في ألعاب مختلفة. وتتيح مؤسسة صندوق المعرفة العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع المعرفة مع التركيز على القطاع التعليمي في دبي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مؤسسة صندوق المعرفة

تعد مؤسسة صندوق المعرفة مؤسسة حكومية أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في العام 2007، بهدف تعزيز رؤية دبي لقطاع التعليم والمساهمة فيها. ومنذ تأسيسها، طوّرت مؤسسة صندوق المعرفة محفظة استثمارية مستدامة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وبما يمكن المؤسسة من تطوير ودعم وتمويل العديد من المبادرات التعليمية في الإمارة.

وبصفتها القائم على إدارة محفظة الأراضي الحكومية المخصصة للتعليم، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص، دعمت مؤسسة صندوق المعرفة افتتاح أكثر من 50 مرفقاً تعليمياً في دبي بطاقة استيعابية تجاوز 87 ألف طالب حتى اليوم. وتغطي هذه المشاريع أكثر من 13.8 مليون قدم مربع من إجمالي الأراضي المخصصة للتعليم في دبي.

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