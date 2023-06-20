سعادة سعيد عبد الغفار حسين: الورشة فرصة مواتية لتكامل الأدوار بما يحقق استدامة قطاع الرياضة المجتمعية لتشجيع كافة فئات المجتمع على تحويل الرياضة إلى ممارسة يومية

ركزت الورشة على الواقع الحالي للرياضة المجتمعية بدولة الإمارات وعلاقة ممارسة الرياضة بتحسين جودة الحياة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى تعزيز الصحة والرفاهية المجتمعية

استعرضت ورشة "الرياضة المجتمعية (الواقع – والاستدامة)" الفرص والتحديات التي تواجه الرياضة المجتمعية في دولة الإمارات وأبرز الحلول من أجل تطوير وضمان استدامة هذا القطاع

تواصل الهيئة تنظيم فعاليات الرياضة المجتمعية على مدار العام ومن أبرز مبادرات عام 2023; مبادرة اليوم الرياضي لذوي متلازمة داون، والمعرض الرياضي المجتمعي، واليوم الرياضي الوطني

نظَّمت الهيئة العامة للرياضة ورشة عمل بعنوان "الرياضة المجتمعية (الواقع – والاستدامة)"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وتمكين وتحفيز كافة أفراد المجتمع لممارسة مختلف أنواع الرياضات، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات التي من شأنها خلق قطاع رياضي مجتمعي مستدام.

وحضر الورشة سعادة سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وعدداً من ممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية والاتحادات الرياضية بالإضافة إلى الجهات الداعمة لفعاليات الرياضة المجتمعية التي تنظِّمها الهيئة العامة للرياضة.

وقال سعادة سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: "يمثل محور تنمية الرياضة المجتمعية جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -حفظه الله-، حيث تهدف الاستراتيجية إلى زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل 71٪ من سكان دولة الإمارات، وهو ما يمكننا من تحقيق التماسك المجتمعي وتعزيز السلوك الإيجابي للأفراد، لما تمتلكه الرياضة من قدرة على تحقيق أثر إيجابي في المجتمع ككل".

وأضاف سعادته: "تعمل الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الرياضية على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الجديدة، وتعد هذه الورشة التي نظمتها الهيئة فرصة مواتية لتكامل الأدوار في القطاع الرياضي، بما يحقق استدامة قطاع الرياضة المجتمعية لتشجيع كافة فئات المجتمع على تحويل الرياضة إلى ممارسة يومية. ويأتي تركيز الهيئة العامة للرياضة على تعزيز الرياضة المجتمعية في إطار السعي إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية الجماعية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً خاصاً بالرياضة المجتمعية، لدورها الكبير في تعزيز الصحة المجتمعية وتحقيق فرص التنمية المستدامة، لذا تتبنى الهيئة سلسلة مبادرات تحت شعار "للرياضة.. للحياة"، بهدف ترسيخ دعائم مجتمع رياضي متميز".

وكانت الورشة قد انطلقت بكلمة ترحيبية، ألقاها أحمد العبدولي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة العامة للرياضة، أكد فيها التزام الهيئة بتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز الرياضية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى تعزيز الصحة والرفاهية المجتمعية، وذلك من خلال تعريف فئات المجتمع بمختلف الرياضات وتشجيعهم على ممارستها، وغرس ثقافة قائمة على التنافسية والأخلاق والروح الرياضية العالية حتى تصبح الرياضة أسلوب حياة.

وتضمنت الورشة محاضرة ألقاها الدكتور أسامة اللالا، أخصائي التوعية الرياضية بمجلس أبو ظبي الرياضي، تناول خلالها مناقشة ثلاثة محاور مهمة وهي واقع الرياضة المجتمعية بدولة الإمارات وأبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الرياضة المجتمعية، وعلاقة الرياضة المجتمعية بتحسين جودة حياة الأفراد، وكيفية تحقيق استدامة الرياضة المجتمعية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرياضة تواصل تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المجتمعية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على مدار العام بهدف ترسيخ الثقافة الرياضية في المجتمع وعكس ذلك على الارتقاء بالقطاع الرياضي بأكمله، ومن أبرز تلك الفعاليات; مبادرة اليوم الرياضي لذوي متلازمة داون، والمعرض الرياضي المجتمعي، واليوم الرياضي الوطني الذي ركز على محور الاستدامة، ومبادرة "مارس الرياضة واستمتع بالحياة".

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