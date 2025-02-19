وقعت الهيئة السعودية للسياحة وشركة الخطوط السعودية للشحن مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما في مجالات متعددة، تهدف إلى تطوير عمليات الشحن الجوي لمواكبة الطلب المتزايد من السياح، واستكشاف فرص تعاونية مبتكرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاعين.

وتسعى هذه المذكرة إلى تعزيز تجربة السائح من خلال تقديم خدمات شحن جوي عالية الكفاءة والموثوقية، مما يدعم بشكل مباشر نمو قطاع السياحة في المملكة. كما تشمل بنود المذكرة تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، وتوحيد الأهداف الاستراتيجية، ومناقشة التحديات اللوجستية، ودراسة سبل تحسين العمليات التشغيلية؛ وذلك بهدف ابتكار حلول متقدمة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن الجوي، بالإضافة إلى دعم الحملات الترويجية المشتركة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة لتعزيز الابتكار والتطوير في القطاع اللوجستي، بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.

كما تهدف شركة الخطوط السعودية للشحن من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الفعّال بين قطاعي اللوجستيات والسياحة في المملكة، ورفع معايير الخدمات من خلال الجمع بين التميز التشغيلي الذي تقدمه الخطوط السعودية للشحن والرؤى الاستراتيجية للهيئة السعودية للسياحة، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين القطاعات، ويعزز مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للسياحة والتجارة وتدفق الشحنات.

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