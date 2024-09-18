دبي : أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب على الدور المحوري للوكلاء الضريبيين المعتمدين في تعزيز الوعي الضريبي وخلق بيئة ضريبية شفافة من خلال مساندة الخاضعين للضريبة بصفة عامة ولضريبة الشركات بصفة خاصة ومُساعداتهم على الامتثال لمتطلباتهم الضريبية بكفاءة ودقة عالية.

جاء ذلك خلال "الملتقى السنوي للوكلاء الضريبيين" لعام 2024 الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب والذي جمع أكثر من 180 وكيلًا ضريبيا معتمدًا وعدداً من المسؤولين بالهيئة بهدف التواصل وتبادل المعرفة ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الضريبية.

في كلمتها الافتتاحية، أشارت زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، إلى أهمية التطوير المهني المستمر للوكلاء الضريبيين، لضمان ممارستهم لهذه المهنة المهمة وفقاً لأفضل المعايير واستناداً إلى الخبرات العلمية والعملية اللازمة لتأدية دورهم على أكمل وجه. وقالت: "تلتزم الهيئة بدعم الوكلاء الضريبيين من خلال برامج التوعية وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتعزيز دورهم في خلق بيئة ضريبية تحفز تطور الأعمال وتشجع الخاضعين للضريبة على الامتثال لواجباتهم والتزاماتهم بموجب قانون ضريبة الشركات، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من شهر يونيو 2023".

وأكدّت الدهماني على حرص الهيئة على إشراك الوكلاء الضريبيين والتواصل الفعال معهم ليبقوا على اطلاع بآخر التطورات والتشريعات في نظام ضريبة الشركات. مضيفة: "يعدّ الملتقى السنوي للوكلاء الضريبيين دليلاً على التزام الهيئة بتعزيز الوعي والفهم الشامل للقوانين واللوائح الضريبية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق التشريعات والأحكام والتسهيلات المتعلقة بضريبة الشركات لمختلف قطاعات الأعمال بما فيها الأشخاص القائمين في المناطق الحرة".

وأكدت الدهماني أيضاً على أهمية التزام الوكلاء الضريبيين المعتمدين بالسلوكيات الأخلاقية وأفضل المعايير المهنية، لما لذلك من دور في الارتقاء بهذه المهنة وترسيخ ثقافة الشفافية الضريبية والمساءلة، مما يعزز من ثقة قطاعات الأعمال بالنظام الضريبي في الدولة، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقدم ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال المُلتقى عرضاً توضيحياً تناول جوانب مختلفة تتعلق بالمبادئ العامة لنظام الضريبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات، موضحين المتطلبات والالتزامات المطبقة على الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات. كما قدموا رؤى مفصلة حول نظام ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة.

علاوة على ذلك، قدم الملتقى إرشادات هامة حول الإجراءات المطلوبة للتسجيل في ضريبة الشركات والآليات وسبل الدعم المختلفة التي توفرها الهيئة لضمان تسجيل سلس من خلال منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية التي يتم من خلالها إتمام إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المُستحقات الضريبية باتباع خطوات سهلة وواضحة.

وأكدت الهيئة على التزامها بتعزيز الشراكة القوية والتعاون المستمر مع الوكلاء الضريبيين، مثمنة جهودهم كحلفاء رئيسيين في بناء بيئة ضريبية أكثر امتثالًا وكفاءة.

-انتهى-

#بياناتحكومية